به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی، از برخورد قانونی با یک واحد متخلف در حوزه فعالیت‌های پزشکی و درمانی در شهرستان خرم‌آباد خبر داد و جزئیات شناسایی و پلمب این واحد را تشریح کرد.

شناسایی واحد غیرمجاز در پی شکایت شهروندان

سرگرد کوهزادی اظهار کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان در پی دریافت شکایت و نارضایتی شهروندان از فعالیت یک واحد مطب غیرمجاز و فاقد مجوز که اقدام به دخالت در امور پزشکی می‌کرد، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و انجام بررسی‌های تخصصی، محل فعالیت این واحد متخلف را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، اقدامات قانونی برای برخورد با تخلف را در دستور کار قرار دادند.

پلمب مطب با همکاری کارشناسان علوم پزشکی

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با اشاره به همکاری کارشناسان علوم پزشکی در این عملیات تصریح کرد: پس از بررسی‌های لازم و با حضور کارشناسان مربوطه، دستور قضایی برای پلمب واحد مورد نظر اجرا شد.

وی ادامه داد: در نهایت، مطب غیرمجاز پلمب و برای عوامل مربوطه پرونده قضایی تشکیل شد تا تخلفات صورت‌گرفته در مراجع ذی‌صلاح مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد.

درخواست پلیس از شهروندان برای گزارش فعالیت‌های غیرمجاز

سرگرد کوهزادی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز و تهدیدکننده سلامت شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا فاقد مجوز در حوزه پزشکی و درمانی، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی سریع‌تر واحدهای متخلف و انجام اقدامات قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز مؤثر باشد.