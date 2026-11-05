به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه هشداری هلال احمر آمده است: سیل ممکن است تنها به یک خانه محدود نماند و خیابان‌ها، محله‌ها و چندین خانواده را به‌طور هم‌زمان در معرض خطر قرار دهد؛ از این‌ رو، شهروندان باید با جدی گرفتن هشدارها، در زمان مناسب مناطق پرخطر را ترک کنند.

بر اساس توصیه‌های هلال‌احمر، در صورتی که فرصت کافی وجود داشته باشد و انجام این کار بدون قرار گرفتن در معرض خطر امکان‌پذیر باشد، افراد پیش از ترک خانه، آب، برق و گاز را قطع کنند. با این حال، چنانچه دسترسی به کنتور برق، گاز یا شیر اصلی مستلزم ورود به آب یا قرار گرفتن در شرایط خطرناک باشد، نباید برای انجام آن اقدام کرد؛ چراکه حفظ جان بر ساختمان و اموال اولویت دارد و نباید موجب تأخیر در تخلیه شود.

شهروندان در صورت امکان و بدون به خطر انداختن جان خود، همسایگان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و کسانی را که ممکن است هشدارهای مربوط به سیل را دریافت نکرده باشند، از خطر آگاه کنند؛ البته کمک‌رسانی نباید به بهای گرفتار شدن افراد در شرایط خطرناک تمام شود.

انتقال حیوانات و دام‌ها به محل امن نیز از دیگر توصیه‌های جمعیت هلال‌احمر است که باید پیش از رسیدن سیل و در صورت ایمن بودن شرایط انجام شود. بر این اساس، شهروندان نباید برای نجات دام‌ها یا حیوانات وارد جریان سیلاب شوند.

هلال‌احمر همچنین توصیه کرده است افراد پس از رسیدن به محل امن، در صورت امکان، موقعیت خود را به یکی از اعضای خانواده یا فردی که از پیش به‌عنوان مخاطب تماس اضطراری انتخاب کرده‌اند، اطلاع دهند تا از وضعیت و محل حضور آنان آگاه باشد.

تصمیم‌گیری سریع در شرایط اضطراری زمانی اثربخش خواهد بود که اقدامات لازم از قبل تمرین شده باشد. شناخت مسیر تخلیه، تعیین محل مشخص برای گردهمایی اعضای خانواده و آگاهی همه افراد از اقداماتی که باید هنگام دریافت هشدار انجام دهند، از جمله موارد ضروری در آمادگی برای مواجهه با سیل است.

وقتی دستور تخلیه صادر شد، برای ماندن دلیل پیدا نکنید؛ برای نجات حرکت کنید.