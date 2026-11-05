به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد، با همکاری پژوهشکده فناوری‌اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و با حضور فعالان صنعت ارتباطات، استادان دانشگاهی و متخصصان حوزه فناوری، با هدف بررسی چالش‌های نوآوری، ارائه برنامه‌های آموزشی و تبیین نقش هوش مصنوعی در تحول صنعت تلکام، در دانشگاه علم و فرهنگ، برگزار شد.

در بخش‌های مختلف این رویداد علمی، موضوعات و نشست‌های تخصصی متعددی از جمله «امنیت هوشمند و موتور درآمد هوش مصنوعی در تلکام»، «فرصت‌های بازآفرینی صنعت تلکام با «AI» از گیگابایت تا توکن و سهم اپراتورها از اقتصاد هوش مصنوعی» و «ارزیابی سهم دانشگاه‌ها در تحول هوشمند تلکام» بررسی شد.

در این رویداد یک نشست تخصصی با عنوان «بررسی راهکارهای نوین هوش مصنوعی در مهار چالش‌های انرژی و پایداری شبکه» و با حضور دکتر وحید یزدانیان معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، مهندس علیرضا حسنی سعدی مدیرکل عملیات شبکه ایرانسل، دکتر سیدمجتبی میرجعفری رئیس هیئت‌مدیره انجمن هوش مصنوعی و تحول دیجیتال صنعت و معدن به‌عنوان راهبر نشست و مدیران و کارشناسانی از صنعت تلکام ایران برگزار شد.

مدیرکل عملیات شبکه ایرانسل، در این نشست با اشاره به ریشه‌دار بودن چالش کمبود برق در کشور و تأثیر مستقیم آن بر زیرساخت‌های ارتباطی گفت: گستردگی فراوان سایت‌های فرستنده و گیرنده موبایل (BTS)، امکان جلوگیری از عدم قطعی آن‌ها در شرایط قطعی برق گسترده را سلب کرده است و با وجود توسعه سیستم‌های پشتیبان و باتری‌های نوین لیتیومی، به دلیل محدودیت‌های متعدد فنی، این راهکارها به تنهایی برای حل بحران کافی نیستند.

حسنی سعدی با اشاره به نقش هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌های حاصل از سامانه‌های پشتیبانی عملیات (OSS)، پشتیبانی کسب‌وکار (BSS) و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، افزود: تحلیل دقیق الگوهای ترافیکی، تغییرات جابه‌جایی مشترکان در نقاط شهری و روستایی و همچنین اوج مصرف در رویدادهایی نظیر مسابقات مهم ورزشی، این امکان را فراهم می‌سازد تا ظرفیت سایت‌ها و فرایند شارژ مجدد باتری‌ها، به طور هوشمند تنظیم شود تا حتی در قطعی‌های طولانی‌مدت برق، پایداری شبکه حفظ شود.

وی با تأکید بر عدم افت کیفیت خدمات ارتباطی در فرایند مدیریت انرژی گفت: تجربه مشتری به‌عنوان یک خط قرمز و اصل ثابت و تغییرناپذیر در تمامی محاسبات و فرمول‌بندی‌های مدیریت هوشمند منابع در نظر گرفته می‌شود و اقدامات بهینه‌سازی به هیچ عنوان نباید تأثیر منفی بر کیفیت سرویس مشترکان داشته باشد.

حسنی سعدی تصریح کرد: البته نباید فراموش کرد تمامی اقدامات ذکر شده و استفاده از هوش مصنوعی، در شرایطی انجام می‌شود که کشور دچار چالش‌هایی مانند جنگ، تحریم، تورم، پایین بودن تعرفه‌های خدمات ارتباطی و ناترازی انرژی است و تأمین باتری‌های لیتیومی و فعالیت‌های بهینه‌سازی، با هدف پایداری حداکثری خدمات شبکه در زمان قطعی برق صورت می‌گیرد و نمی‌تواند مشکلات را به صفر برساند.

ایرانسل حامی پیشگام رویدادهای تخصصی حوزه فناوری و نوآوری، همواره می‌کوشد با بهره‌گیری از فناوری‌های دانش‌بنیان و راهکارهای نوین داده‌محور، در جهت توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی کشور و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان خود گام بردارد.