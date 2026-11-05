به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست شورای مسکن استان بوشهر با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی و شتاب‌بخشی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: مسکن از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی مردم است و نتایج اقدامات انجام‌شده در این حوزه باید در زندگی اقشار کم‌درآمد، جوانان و خانواده‌های فاقد مسکن ملموس باشد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی افزود: مردم حق دارند در زمینه تأمین مسکن از دستگاه‌های اجرایی انتظار بیشتری داشته باشند و لازم است مسئولان با جدیت بیشتری برای پیشبرد پروژه‌های مسکن و رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

استاندار بوشهر همچنین از مشارکت خیرین در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی قدردانی کرد و گفت: همراهی خیرین در اجرای طرح‌های خانه امید کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، نقش مؤثری در کمک به خانواده‌های نیازمند داشته است.

تکمیل ۶۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال

زارع با اشاره به افزایش سرعت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بوشهر بیان کرد: با وجود بهبود روند پیشرفت طرح‌ها، همچنان فاصله قابل توجهی میان نیازهای مردم و وضعیت موجود وجود دارد و باید برای جبران این فاصله تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ۶۰۰ واحد مسکونی در حوزه راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان تا پایان سال جاری تکمیل و به خانواده‌ها تحویل داده می‌شود.

استاندار بوشهر اضافه کرد: همچنین پیش‌بینی شده است طرح نهضت ملی مسکن در حوزه بنیاد مسکن استان تا پایان دولت چهاردهم به اتمام برسد.

رفع موانع زیرساختی و تأمین مالی پروژه‌ها

زارع تأمین زمین، تسهیلات بانکی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی پروژه‌های مسکن برشمرد و گفت: بانک‌های عامل باید با همکاری مؤثرتر، زمینه تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی را فراهم کنند.

وی بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی در شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید موانع مربوط به برق، آبرسانی و ارتباطات را با جدیت برطرف کنند تا اجرای پروژه‌ها با تأخیر مواجه نشود.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود درباره جبران خسارت‌های جنگ اخیر گفت: تاکنون بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان برای بازسازی و جبران خسارت ۹ هزار و ۴۷۵ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی آسیب‌دیده پرداخت شده است.