طرح نهضت ملی مسکن برازجان با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهر برازجان صبح سهشنبه با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، ارسلان زارع استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
استاندار بوشهر در آیین افتتاح این پروژه اظهار کرد: این مجموعه مسکونی در قالب ۸۵ بلوک چهار واحدی و در دو طبقه احداث شده و آماده تحویل به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز با تشریح مشخصات این پروژه گفت: زیربنای هر واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربع است و برای هر بلوک نیز چهار فضای پارکینگ پیشبینی شده است.
اصغر کشوریان افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۲۹ هزار و ۹۲۰ مترمربع اجرا شده و مساحت هر قطعه زمین ۲۵۳ مترمربع است.
وی با اشاره به تکمیل زیرساختهای سایت بیان کرد: عملیات آمادهسازی و محوطهسازی این مجموعه به پایان رسیده و اجرای یکهزار و ۱۰۰ متر آسفالت با عرض ۱۲ متر، چهار هزار مترمربع پیادهروسازی و چهار هزار متر جدولگذاری از مهمترین اقدامات انجامشده در این پروژه است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه در نمای واحدهای مسکونی از آجر نسوز استفاده شده است، خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پروژه، گامی مهم در تأمین مسکن متقاضیان شهرستان دشتستان و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن به شمار میرود و اجرای دیگر پروژههای این طرح در استان نیز با شتاب ادامه دارد.
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