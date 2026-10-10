به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان شنبه شب در هفتمین نشست شورای تأمین مسکن استان بوشهر اظهار کرد: تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی و کاهش دغدغه متقاضیان، از اولویت‌های اصلی در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن است و در همین راستا، تعیین تکلیف قیمت تمام‌شده پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این نشست مقرر شد قیمت نهایی پروژه‌های انبوه‌سازی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در اسرع وقت مشخص شود تا متقاضیان با آگاهی بیشتری نسبت به هزینه‌های تکمیل واحدهای خود اقدام کنند.

حمایت از اقشار کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تأکید بر حمایت از دهک‌های درآمدی یک تا چهار بیان کرد: تأمین منابع مالی و تسهیل خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار از محورهای مهم برنامه‌های مسکن استان است و در این زمینه، هماهنگی با نهادهای حمایتی برای پیگیری تسهیلات و منابع تکمیلی انجام شده است.

کشوریان ادامه داد: همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای تقویت حمایت‌های مالی از متقاضیان واجد شرایط دنبال می‌شود تا موانع پیش‌روی تکمیل واحدها و تأمین مسکن این گروه‌ها کاهش یابد.

تأمین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرایی پروژه‌ها گفت: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و نهادهای خدمات‌رسان، نقش مهمی در تسریع تکمیل واحدهای مسکونی دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تعیین قیمت نهایی پروژه‌ها، پیگیری منابع مالی و رفع مشکلات زیرساختی باید به‌صورت هماهنگ دنبال شود تا روند تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای نیمه‌تمام شتاب بگیرد.

در هفتمین جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌ها و موانع تأمین مالی و زیرساختی طرح‌های مسکن مورد بررسی قرار گرفت.