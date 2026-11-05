به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری عصر پنجشنبه در بازدیدی سرزده از کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان زندان مرکزی سنندج، روند رسیدگی به درخواست‌ها و مسائل حقوقی و قضایی مددجویان را بررسی کرد.

این بازدید که در روز تعطیل انجام شد، با همراهی محمد خسروی، مدیرکل زندان‌های استان کردستان و رئیس کانون اصلاح و تربیت سنندج صورت گرفت.

جباری در جریان حضور در کانون اصلاح و تربیت، با تمامی مددجویان این مرکز به‌صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن شنیدن درخواست‌های آنان، در جریان مسائل و مشکلات قضایی مطرح‌شده قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری کردستان همچنین با حضور در بند نسوان زندان مرکزی سنندج، مطالبات و درخواست‌های قضایی مددجویان را بررسی و در موارد لازم دستورات مقتضی را در چارچوب قانون صادر کرد.

این بازدید با هدف نظارت بر وضعیت مددجویان، بررسی درخواست‌های قضایی و پیگیری روند رسیدگی قانونی به مطالبات آنان انجام شد.