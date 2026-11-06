به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده‌است، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

افتتاح جدیدترین نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران

در هفته‌ای که گذشت، نمایشگاه «جستجوی ایران» با کاوش در آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد. نمایشگاه جدید موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان «جستجوی ایران»، با نگاهی به گنجینه آثار مدرن، به پرسش از تداوم روح تاریخی ایران می‌پردازد.

نمایشگاه «جستجوی ایران» با زیرعنوان «در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران» با توجه به جایگاه ملی گنجینه موزه در تاریخ هنر معاصر ایران، به تجربه‌های متفاوت هنرمندان از ایران می‌پردازد. در این نمایشگاه بیش از صد اثر از مجموعه هنر مدرن ایرانی با آثار هنرمندانی همچون سهراب سپهری، پرویز کلانتری، پرویز تناولی، حسین زنده رودی، فرح اصولی، رضا مافی، محمد احصایی، بهمن محصص و دیگران به نمایش در می آید.

بازدید از نمایشگاه «جستجوی ایران» از روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ تا نیمه آذر برای عموم فراهم است.

جلسه هم‌اندیشی دبیران فجر با رئیس سازمان امور اجتماعی!

هفته گذشته، جلسه هماهنگی و هم اندیشی دبیران رویدادهای هنری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سیدمحمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، با حضور مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ، اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی، آیدین مهدی‌زاده مدیر کل هنرهای تجسمی، بابک رضایی مدیر کل دفتر موسیقی، مهدی حاجیان مسئول هماهنگی امور استان‌ها و رویدادهای هنری معاونت، اصغر خلیلی مدیر مجموعه تئاتر شهر، سیدعباس میرهاشمی دبیر کل نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، رسول پاپایی مشاور سازمان امور اجتماعی و دیگر دبیران جشنواره‌های فجر در قالب بررسی نقش این رویدادهای ملی در حوزه های مسئولیت اجتماعی به میزبانی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

سیدعباس میرهاشمی دبیرکل نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم در این نشست با ارائه گزارشی از روند فعالیت های دبیرخانه این رویداد در بخش‌هایی چون «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، «جنگ تحمیلی رمضان» و بخش «ایران امروز» و تاکید دوباره بر اجرای آثار هنری در اماکنی که با حمله های دشمن ویران شده است، گفت: ما کمتر قدر داشته‌هایمان را می دانیم و می بایست همه دست به دست هم دهیم تا مشکلات و موانع موجود از سر راه برداشته شود. ما اکنون باید برای هم افزایی و ایجاد انگیزه بین هنرمندان و مخاطبان، هرکاری از دستمان برمی آید انجام دهیم. اتفاقا همین دورهمی ها و نشست ها می تواند مقدمه خوبی برای نیل به این اهداف و نزدیک کردن مخاطبان به آنچه در رویدادهای مهم هنری انجام می شود، باشد.

هفته‌ای تحت تأثیر تصویرگری/ روایت‌هایی از راه دور تا پینوکیو

در هفته‌ای که گذشت، هفتمین هفته تصویرگری در مراسمی با معرفی برگزیدگان، آغاز به کار کرد. در این هفته، علاوه بر برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان تصویرگر، چند نشست تخصصی و کارگاه نیز برگزار شد.

همزمان با آئین افتتاحیه هفتمین هفته تصویرگری، نیکزاد نجومی، فاطمه رادپور، علی هاشمی شهرکی و مژگان سعیدیان نشان آبان تصویرگری را دریافت کردند. نشان آبان از برنامه‌های سالانه انجمن تصویرگران ایران است که با هدف پاسداشت فعالیت‌های حرفه‌ای تصویرگران، قدردانی از چهره‌های تأثیرگذار و معرفی استعدادهای تازه در حوزه تصویرگری اهدا می‌شود.

نمایشگاه «راه»، با بیش از ۳۰۰ اثر از اعضای انجمن تصویرگران ایران، به‌عنوان بخش اصلی نمایش آثار تصویرگران معاصر در هفته تصویرگری امسال برگزار شد.

در بخش نمایشگاه‌های جانبی نیز نمایشگاه «روند؛ مدیا مارکت‌های نو» با محوریت تصویرسازی تبلیغاتی و کاراکتر دیزاین، آثار هنرمندان این حوزه را به نمایش گذاشت است.

در بخش بین‌الملل نیز نمایشگاه «از راه دور، پینوکیو» با آثاری از تصویرگرانِ معتبر کشورهای دیگر افتتاح شد که در این نمایشگاه، هنرمندان از نگاه خود، پینوکیو را تصویر کرده‌اند.

همچنین، نمایشگاه آثار برگزیدگان دوره پیشین نشان آبان، با آثاری از فریده شهبازی، عطیه مرکزی، بهمن دادخواه و نوشین صادقیان، میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان هنر تصویرگری شده‌است.

علاوه بر نمایشگاه، نشست مشترک تصویرگران و ناشران در خانه هنرمندان با هشدار نسبت به شکاف فزاینده میان این ۲ صنف و تاکید بر رفع جزیره‌نشینی ناشران، نویسندگان و تصویرگران برگزار شد. هدف از برگزاری نشست مشترک با ناشران بررسی چالش‌ها و امکان همکاری‌ها و همفکری‌های جدید بوده است.

همچنین، فرزانه فخریان مدیر آژانس ادبی ناکتا، در نشست مشترک ناشران و تصویرگران با تأکید بر ضرورت آگاهی هنرمندان از حقوق مادی و معنوی آثارشان، خواستار نقش فعال‌تر انجمن تصویرگران در حمایت‌های صنفی و پیگیری جمعی مطالبات شد. وی ضمن انتقاد از انتشار غیرمجاز و ترجمه بدون اجازه آثار در بازارهای داخلی و خارجی، به چالش‌های بانکی در همکاری‌های بین‌المللی و نبود معیارهای شفاف در سیاست‌های حمایتی وزارت فرهنگ اشاره کرد و در نهایت با انتقاد از ضعف کیفیت ادبی برخی آثار کودک، بر لزوم استفاده از زبان داستانی به‌جای توضیحات مستقیم و ضرورت ایجاد مسیرهای ارتباطی مؤثر برای عرضه آثار ایرانی در بازارهای جهانی تأکید کرد.

پوستر تجسمی جوانان رونمایی شد/ وقتی تجسمی قرار نیست در فضای بسته بماند!

در هفته‌ای که گذشت، مراسم رونمایی از پوستر سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در مراسمی، در کرمانشاه برگزار شد.

در این دوره از جشنواره، یک‌هزار و ۷۲ هنرمند از ۳۱ استان کشور با ارسال ۶ هزار و ۴۲۶ اثر شرکت کردند که پس از ارزیابی آثار، ۱۷۳ هنرمند از ۲۸ استان به مرحله نهایی راه پیدا کردند. پوستر این دوره از جشنواره با شعار «آب را گل نکنیم»، اثر رضا عابدینی است و سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران از ۲۳ تا ۲۷ آبان‌ ۱۴۰۵ به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

آیدین مهدی‌زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، با اشاره به امتداد بخش «سرزمین من» از جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این دوره گفت: این بخش با هدف پاسداشت آب و با حمایت وزارت نیرو شکل گرفته و مسیری چندماهه برای ارائه پروژه‌های هنری در ستایش آب است. حضور برخی شرکت‌کنندگان دوره‌های گذشته در ترکیب داوران، پرورش استعدادهای جوان و ایجاد ظرفیت‌های ماندگار از اهداف اصلی جشنواره است و اهمیت این رویداد تنها به روزهای برگزاری آن محدود نمی‌شود.

مهدی‌زاده همچنین به انتخاب جشنواره در نظام ارزش‌یابی بنیاد ملی نخبگان با درجه الف و امکان بهره‌مندی برگزیدگان از حمایت‌های این بنیاد اشاره کرد و حضور جهاد دانشگاهی را زمینه‌ای برای پیوند بیشتر جشنواره با بدنه دانشگاهی دانست.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی هنرهای تجسمی گفت: روزگار ماندن هنرهای تجسمی در فضاهای بسته تمام شده و هنرهای تجسمی باید به زندگی مردم بیاید. جشنواره نباید به روزهای برگزاری محدود بماند، بلکه باید ظرفیت‌هایی ماندگار برای فضای فرهنگی استان ایجاد کند.

برگزاری نشستی برای بررسی قیمت‌گذاری آثار هنری

هفته گذشته، نشستی تخصصی با موضوع «از تحلیل بازار تا تعیین قیمت آثار هنری» و با سخنرانی علی ظریف استاد اقتصاد مؤسسه مطالعات پیشرفته تهران، برگزار شد. این نشست با هدف تبیین ارتباط میان تحلیل بازار و تعیین قیمت آثار هنری، فرصتی برای طرح دیدگاه‌ها و تبادل نظر درباره یکی از مسائل مهم اقتصاد هنر فراهم کرد.

علی ظریف در این نشست، در سخنان خود به تشریح روش‌های قیمت‌گذاری آثار هنری پرداخت و افزود: ساده‌ترین مدل، مدل مبتنی بر ساختار هزینه یک اثر است و می‌توان به مدل‌های پیشرفته‌تری رسید که با توجه به تابع تقاضای اثر هنری، قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند و اثر متغیرهای مهمی را که بر آن اثر هنری وجود دارند، می‌سنجند. ایجاد چارچوبی مشترک برای فعالان بازار هنر ضرورت دارد. دشواری قیمت‌گذاری آثار هنری، اقتصاد رفتاری یکی از مباحث کلیدی این حوزه است و با توجه به اینکه هنر یکی از موضوعات بسیار سخت برای قیمت‌گذاری است، مباحث اقتصاد رفتاری در آن بسیار مهم است.

در این نشست همچنین، اقتصاد رفتاری هنر و سوگیری‌های رفتاری که افراد نسبت به آثار هنری و قیمت‌گذاری آنها دارند، بررسی شد.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه «انباشت تدریجی» در گالری کیمن، نمایشگاه «آنتروپی ارکیده» در گالری هما، نمایشگاه «نا مستقر» در گالری این/جا، نمایشگاه گروهی ششمین جایزه هنر معاصر ویستا در گالری ویستا، نمایشگاه «حضور» در گالری والی، نمایشگاه «جان اشیاء» در گالری لاله، نمایشگاه «ورای خویش» در گالری با، نمایشگاه «خواب نیم‌روز» در گالری دیدار و نمایشگاه «از درون» در گالری بازدید، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۱۵ آبان افتتاح می‌شوند.