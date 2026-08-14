درگذشت ۲ بانوی تصویرگر؛ از وام ۴۵۰ میلیونی دندانپزشکی هنرمندان چه خبر؟

خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

در هفته‌ای که گذشت، هنرهای تجسمی تحت تأثیر روزهای پایانی ماه صفر و رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام رضا علیه‌السلام و همچنین روز خبرنگار، هفته‌ای آرام را سپری کرد. امسال برخلاف سال‌های گذشته، هنرمندان تجسمی، کارهای کمتری با موضوع شهادت امام رئوف و پیامبر اکرم (ص) ارائه کردند.

درگذشت ۲ بانوی تصویرگر در هفته‌ای که گذشت

فریده شهبازی هنرمند تصویرگر و طراح متولد ۱۳۳۰ در تهران و دانش‌آموخته گرافیک از دانشکده هنرهای تزئینی عصر دوشنبه، ۱۹ مرداد درگذشت. او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۵۲ در زمینه طراحی گرافیک و تصویرسازی آغاز کرد و در سال‌های فعالیتش با نشریات و ناشران مختلف همکاری داشت.

شهبازی از چهره‌های فعال انجمن تصویرگران ایران نیز بود و در نخستین و دومین دوره هیئت‌مدیره این انجمن عضویت داشت و در دوره دوم نیز ریاست هیئت‌مدیره را برعهده گرفت.

وی همچنین، صاحب امتیاز و مدیر هنری نشر کودک و نوجوان «کتاب خروس» بود و در کنار تصویرگری، آثاری نیز در زمینه فرهنگ و هنر برای کودکان و نوجوانان تألیف کرده بود.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در پی درگذشت فریده شهبازی، در سوگ این تصویرگر و طراح گرافیک کتاب کودک و نوجوان، نوشت: درگذشت فریده شهبازی، تصویرگر و طراح گرافیک و از چهره‌های اثرگذار عرصه هنر و کتاب کودک و نوجوان، مایه اندوه جامعه فرهنگی و هنری ایران است.

شهبازی بیش از پنج دهه از زندگی حرفه‌ای خود را به تصویرگری، گرافیک، مطبوعات و نشر کودک و نوجوان اختصاص داد و با نگاهی مستقل و تجربه‌ای فراگیر، در شکل‌گیری و غنای هنر تصویرگری کتاب کودک ایران سهمی ماندگار داشت. حضور فعال او در انجمن تصویرگران ایران، از جمله عضویت در هیئت‌مدیره و ریاست این انجمن و نیز فعالیت در حوزه نشر، نشان‌دهنده دغدغه‌مندی او نسبت به شأن حرفه‌ای هنرمندان و کیفیت کتاب کودک بود.

او بر اهمیت نگاه شخصی و ارتباط زنده میان متن و تصویر تأکید داشت و آثار خود را محدود به یک شیوه نمی‌دانست. آثار فریده شهبازی بخشی از خاطره تصویری چند نسل از کودکان و نوجوانان ایرانی است.

همچنین علی‌اصغر سیدآبادی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و ناشر در پی درگذشت او دلنوشته‌ای منتشر کرد که به شرح زیر است: ⁨«یک ظهر پاییزی، با محمودرضا بهمن‌پور رفتیم دفتر فریده شهبازی در بلوار قیطریه، اگر اشتباه نکنم. آن سال مرضیه برومند و منیژه حکمت فیلم سینمایی «مدرسه موش‌ها» را ساخته بودند یا داشتند می‌ساختند و برنامه‌ای بلندپروازانه برای تولید محصولات جانبی آن داشتند. بخشی از این برنامه، انتشار کتاب‌هایی با شخصیت‌های مدرسه موش‌ها بود. جزئیات پشت‌صحنه‌اش را نمی‌دانم اما فکر می‌کنم تهیه‌کنندگان فیلم، تولید کتاب‌ها را به بهمن‌پور سپرده بودند. او هم برای نوشتن متن با من صحبت کرده بود و برای مدیریت هنری با فریده شهبازی؛ مدیر نشر خروس که کتاب‌های کودک نشر نظر با آرم آن منتشر می‌شد.

من چند نمونه نوشته بودم اما فکر می‌کردم به درد این کار نمی‌خورم. بهمن‌پور نمونه‌ها را خوانده بود و نظرهایی هم داشت. با هم صحبت کردیم و قرار شد جلسه‌ای با فریده شهبازی داشته باشیم. فریده شهبازی را از سال‌ها پیش می‌شناختم. کارهایش را می‌پسندیدم و با خودش هم سلام‌وعلیکی داشتم. نتیجه آن جلسه، تا جایی که به یاد دارم، این شد که نه من به درد نوشتن آن قصه‌ها می‌خوردم، نه فریده شهبازی به درد مدیریت هنری آنها و نه بهمن‌پور به درد انتشارشان. چرا؟ چون نشر نظر و ترکیب ما برای کاری تجاری، متناسب با ظرفیت آن فیلم، آمادگی نداشت. ما در بهترین حالت شبیه هنرمندان صنایع‌دستی بودیم که ظرفیت تولیدشان محدود است؛ در حالی که کتاب وابسته به یک فیلم سینمایی باید محصولی صنعتی می‌بود. من بلد نبودم و آن دو نمی‌خواستند. آن جلسه به همین نخواستن گذشت. در همان گفتگو درباره نخواستن، با فریده شهبازی عمیق‌تر آشنا شدم.

سال‌ها بعد، در انتشار دو کتاب با تصویرگری فریده شهبازی دستی داشتم؛ یکی کتابی از پرویز کلانتری درباره جنوب و دیگری کتابی درباره زندگی بی‌بی مریم بختیاری، هر دو از انتشارات شهر قلم. تصویرهایی درخشان، بزرگ و وسیع، با رنگ‌هایی خاص که انگار همه اجزایشان با دقت و زیبایی ترکیب‌بندی شده بود. گرافیست و صفحه‌آرا فقط کافی بود متن را در جایی که کاملاً مشخص بود، بچینند. از میان همه تصویرها، من نسخه اولیه یکی از تصویرهای کتاب بی‌بی مریم بختیاری را بیشتر دوست داشتم؛ تصویری که مشروطه‌خواهان بختیاری را همراه بی‌بی مریم و پرچم بزرگی از ایران نشان می‌داد. نمی‌دانم چرا احساس می‌کردم فریده شهبازی این قاب را با حال دیگری کار کرده است.

خبر رفتنش را شنیدم. درگذشت او را به هنرمند گرامی، ماهنی تذهیبی و جامعه هنری ایران، به‌ویژه تصویرگران کتاب کودک، تسلیت می‌گویم.⁩»

مراسم بدرقه پیکر فریده شهبازی تصویرگر و طراح گرافیک کتاب کودک و نوجوان، در اواسط هفته گذشته، با حضور هنرمندان، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی و جمعی از دوستداران و خانواده این هنرمند از مقابل تالار وحدت برگزار شد.

همچنین، ژیلا هدائی هنرمند تصویرگر در تهران درگذشت. آثار او بیشتر با روش ترکیب مواد خلق می‌شد. در بسیاری از آثار ژیلا هدائی، دختران، زنان، خاطرات کودکی، رویا، خیال و هویت موضوع اصلی هستند. استفاده از پس‌زمینه‌های تیره، چهره‌های ساده و نمادین و ترکیب نقاشی با کلاژ از ویژگی‌های سبک اوست. او از برندگان قلم طلایی بلگراد بود و سال‌ها در همکاری با نشر شباویز در بینال تصویرگری کودک بلونیا در ایتالیا حضوری فعال و تأثیرگذار داشت.

خبرهایی از بیمه هنرمندان و طرح درخواست وام ۴۵۰ میلیونی دندانپزشکی

سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در گفتگویی با یک رسانه، با اشاره به نزدیک شدن موعد بررسی قراردادهای بیمه تکمیلی، توضیح داد: با توجه به زمانی که در اختیار داریم، در حال ارزیابی دقیق عملکرد سال گذشته هستیم. جلسات متعددی با بیمه‌های مختلف برگزار شده و خوشبختانه خدمات ارائه‌شده در سال قبل، رضایت‌مندی عمومی را به همراه داشت. در حال حاضر، جدول تعهدات را با در نظر گرفتن افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی و رشد هزینه‌های درمانی در چند ماه اخیر، بازبینی می‌کنیم. امیدواریم امسال نیز بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌ای داشته باشیم و یا همان قرارداد فعلی را به نحو احسن تمدید کنیم تا بهترین پوشش بیمه‌ای را به هنرمندان ارائه دهیم.

وی درباره هزینه‌های دندانپزشکی به عنوان یکی از نیازهای اصلی جامعه هنری، گفت: طرح پرداخت اقساطی خدمات دندان را با دقت طراحی و عملیاتی کرده‌ایم. با یکی از مجموعه‌های معتبر، توافقنامه‌ای منعقد شده که بر اساس آن، تاکنون حدود ۴ هزار نفر برای دریافت این تسهیلات درخواست داده‌اند و در مراحل اخذ خدمات درمانی خود هستند. این خدمت شامل ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت دو تا سه ساله است که با توجه به شرایط اقتصادی، فرصت بسیار مغتنمی برای هنرمندان محسوب می‌شود.

مراسم روز خبرنگار در موزه هنرهای معاصر تهران و خبر نمایشگاه جدید

در هفته‌ای که گذشت، همزمان با گرامیداشت روز خبرنگار در موزه هنرهای معاصر تهران، رضا دبیری‌نژاد در جمع خبرنگاران تجسمی و میراث فرهنگی، از برپایی نمایشگاه جدید این موزه با عنوان «این صورت باقی» با تمرکز بر تاریخ عکاسی و تحولات آن، در روز شنبه ۲۴ مرداد خبر داد.

بر این اساس، این نمایشگاه که برگزاری آن هم‌زمان شده با دویستمین سال ثبت نخستین عکس در جهان، مجموعه‌ای از آثار موجود و اسناد کمتر دیده‌شده گنجینه موزه را به نمایش می‌گذارد؛ از قدیمی‌ترین عکس‌های تاریخ عکاسی تا آثار عکس‌بنیان هنر معاصر. در نمایشگاه «این صورت باقی» آثاری از پیشگامان عکاسی هنری از هِنری فاکس تالبوت، نادار، جولیا مارگارت کامرون، هنری پیچ رابینسن، آلفرد استیگلیتس، ادوارد وستن، انسل ادمز تا هنرمندان معاصری چون هانس بلمر، لی فریدلندر، ویلیام وگمن، دیوید هاکنی، رابرت راشنبرگ، اد روشی و جان بالدساری به نمایش در می‌آیند.

نسخه‌هایی از مجله «کمرا ورک» و برخی از عکس‌ها و پیش‌طرح‌های مربوط به پروژه‌ دنیس اوپنهایم در سال ۱۹۷۷ ارائه خواهد شد؛ پروژه‌ای که با وجود طراحی برای اجرا در فضای طبیعی اطراف تهران، به دلیل تحولات آن دوره به مرحله اجرا نرسید. نمایشگاه «این صورت باقی» نگاهی به تاریخ عکاسی، از نخستین تجربه‌های ثبت تصویر تا جایگاه عکاسی به‌عنوان رسانه‌ای مستقل در هنر مدرن و معاصر است و بخشی از ظرفیت کمتر دیده‌شده گنجینه عکاسی موزه هنرهای معاصر تهران را پس از یک دهه با روایتی جدید پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه «روایت بی‌قراریمان» در گالری میرانا، نمایشگاه «صدای سکوت» در گالری احسان، نمایشگاه گروهی «وضعیت» و «طبیعت بی‌جان» در گالری اُ، نمایشگاه «هراس کودکانه» در گالری هما، نمایشگاه گروهی نقاشی «رنگ مرداد» در گالری محیط ملک و نمایشگاه «آستانه» در گالری طراحان آزاد، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۲۳ مرداد افتتاح می‌شوند.