اکبر خدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز بارش ها و پیش بینی احتمال افزایش بارش‌ها در روزهای آینده، رهاسازی مدیریت‌شده آب سد کوثر با هدف ایجاد فضای خالی در مخزن و افزایش آمادگی برای مهار روان‌آب‌ها و سیلاب‌های احتمالی انجام شده است.

وی افزود: در این مرحله حدود ۲۰ میلیون مترمکعب آب از مخزن سد رهاسازی شد که در پی آن میزان پرشدگی مخزن از حدود ۸۲ درصد به ۷۱ درصد کاهش یافت.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری سد کوثر گچساران با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی این سد بیان کرد: حجم کنونی آب ذخیره‌شده در مخزن ۳۸۵ میلیون مترمکعب است و مدیریت ورودی و خروجی آب متناسب با شرایط جوی و وضعیت مخزن ادامه دارد.

خروجی سد کوثر ۱۹ مترمکعب بر ثانیه است

وی با تشریح وضعیت لحظه‌ای جریان آب سد کوثر گفت: در حال حاضر میزان ورودی آب به مخزن ۶.۳ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن ۱۹ مترمکعب بر ثانیه است.

خدری تراز فعلی آب سد را ۶۱۳ متر از سطح دریا اعلام کرد و افزود: تراز نرمال مخزن سد کوثر ۶۲۵ متر از سطح دریاست که نشان‌دهنده فاصله وضعیت کنونی مخزن با تراز عادی بهره‌برداری است.

تأمین آب شرب ۲.۵ میلیون نفر در پنج استان جنوبی

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این سد در تأمین منابع آب جنوب کشور تصریح کرد: سد کوثر آب شرب جمعیتی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در پنج استان جنوبی را تأمین می‌کند و از منابع مهم تأمین آب در منطقه به شمار می‌رود.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری سد کوثر گچساران ادامه داد: علاوه بر تأمین آب شرب، نیاز آبی پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت خیرآباد و همچنین صنایع مهمی از جمله پتروشیمی و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران از طریق این سد تأمین می‌شود.

تأکید بر هشدار به ساکنان پایین‌دست سد

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان رهاسازی آب و افزایش بارندگی‌ها اظهار کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع به ساکنان مناطق پایین‌دست سد، به‌ویژه کشاورزان و افرادی که در حاشیه رودخانه‌ها سکونت دارند، اهمیت زیادی دارد.

وی اضافه کرد: پایش مستمر وضعیت مخزن و مدیریت میزان ورودی و خروجی آب با هدف کاهش خطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید و آمادگی برای کنترل سیلاب‌ها در دستور کار قرار دارد.