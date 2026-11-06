زاهد زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز کشت کلزا در مزارع این شهرستان اظهار کرد: با آغاز سال زراعی جدید، برنامه‌ریزی برای توسعه کشت این محصول و افزایش تولید دانه‌های روغنی در سال زراعی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ وارد مرحله اجرایی شده است.

وی با اشاره به سطح زیر کشت پیش‌بینی‌شده افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت کلزا اختصاص یابد و بیش از هفت هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

این مسئول با تاکید بر اهمیت توسعه دانه‌های روغنی تصریح کرد: توسعه کشت کلزا نقش مهمی در کاهش وابستگی کشور به واردات روغن و تقویت امنیت غذایی دارد و از این رو، حمایت از کشاورزان در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر در پایان گفت: کارشناسان این اداره آمادگی کامل دارند تا مشاوره‌های فنی لازم را در اختیار کشاورزان قرار دهند تا کشت کلزا با کیفیت مطلوب انجام شود.