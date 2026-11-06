به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، لاینزگیت برای پیش‌درآمد «جان ویک» در قالب انیمیشن چراغ سبز نشان داده و کیانو ریوز برای صداپیشگی این آدمکش بازمی‌گردد.

این فیلم که هنوز عنوانی ندارد، سال‌ها قبل از وقایع فیلم اول اتفاق می‌افتد و ماموریتی غیرممکن را به تصویر می‌کشد که درباره شبی است که جان ویک تمام رقبای خود را از بین می‌برد تا به میز بالا برسد و زندگی‌اش را با هلن ادامه بدهد.

شانون تیندل که در کارنامه‌اش «اولترامن: خیزش» و «کوبو و دو تار» را دارد، کارگردانی این فیلم را بر عهده دارد. فیلمنامه توسط ۲ پسرعمو به نام‌ رایان و کاز فیرپو نوشته شده که پیش از این «ابدی‌ها» مارول را نوشته بودند. این مأموریت ابتدا به ونسا تیلور نویسنده «شکل آب» سپرده شده بود و سپس این ۲ جایگزین وی شدند. هنوز تاریخ انتشار این انیمیشن اعلام نشده است.

سال پیش در مارس (اسفند) ۲۰۲۵ لاینزگیت ساخت «جان ویک ۵» را تأیید کرد و این در حالی بود که پیش از آن مینی سریالی ۳ قسمتی با عنوان «کانتیننتال: از دنیای جان ویک» به عنوان یک پیش‌درآمد درباره وینستون اسکات جوان در دهه هفتاد میلادی در شهر نیویورک ساخته شد که نشان می‌داد این شخصیت چگونه سعی دارد کنترل هتل مهم کانتیننتال را در دست بگیرد. (البته سریال موفقی از آب درنیامد). سپس «بالرینا» با بازی آنا د آرماس در ژوئن ۲۰۲۵ شکست خورد. «کین» با بازی دانی ین در بهار امسال فیلمبرداری شد و اکنون در مرحله‌ پس از تولید است. «جان ویک: زیر میز بلند» هم یک سریال تلویزیونی در دست ساخت در همین دنیاست که درست بعد از «فصل ۴» اتفاق می‌افتد و حالا خبر یک پیش‌درآمد انیمیشنی هم داده شده است.

ریوز سال ۲۰۲۵ به صراحت گفت که این شخصیت مرده است. حالا با ساخت یک پیش‌درآمد، دیگر بهانه‌ای برای ساخت یک فیلم جدید وجود ندارد.

همه اینها در حالی است که ریوز ۶۲ ساله است و «فصل ۴» یک فیلم تقریباً سه ساعته و طاقت‌فرسا بود؛ هرچند صداپیشگی ویک دیگر نیازی به بدلکاری ندارد. مهم این است که لاینزگیت نام کیانو را روی پوستر فیلمش چاپ می‌کند.

با همه اینها شانون تیندل یک استعداد واقعی در دنیای انیمیشن است و ساخت یک فیلم جان ویکی با ژانر گان‌فو و با درجه سنی R پتانسیل بالایی دارد. شاید این فیلم عالی از آب دربیاید، اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که لاینزگیت دست از این سوژه و شخصیت برنمی‌دارد.