به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سناتور عبدالرحمن محمد السید، سناتور آمریکایی، روز جمعه گفت که مردم این کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند تا برای اسرائیل بمب یا تانک خریداری شود.

وی افزود: من باور ندارم که ما در مسیر صلح، عزت و استقلال نه برای فلسطینی‌ها و نه برای اسرائیلی‌ها باشیم.

او ادامه داد: چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که پول مالیات‌دهندگان صرف نسل‌کشی، آپارتاید یا جنگی که هیچ ربطی به ما ندارد، نمی‌شود؟ چگونه این حقوق برابر را جدی می‌گیریم؟ چگونه می‌توانیم پایبندی خود را به قوانین بین‌المللی تضمین کنیم؟

این سناتور آمریکایی تاکید کرد: این فقط مربوط به اسرائیل نیست؛ من همین رویکرد را در قبال مصر، پاکستان و اردن نیز دارم.