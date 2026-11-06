به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت توکل به خداوند در مواجهه با دشمنان اظهار کرد: توکل به خداوند یکی از سرمایه‌های بزرگ جبهه حق است. حضرت موسی(ع) در برابر فرعون که بیش از سه قرن حکومت کرده بود، به قوم خود سفارش کرد که اگر به خدا ایمان دارید، بر او توکل کنید و بدانید که خداوند پشتیبان شما خواهد بود.

وی با اشاره به نمونه‌های دیگری از توکل پیامبران الهی افزود: حضرت هود(ع) نیز در مواجهه با دشمنان اعلام کرد که من خداوند را گواه می‌گیرم و از توطئه و همدستی همه شما هراسی ندارم؛ چراکه توکل من بر خداوند، پروردگار خودم و شماست. پیامبر بزرگ اسلام(ص) نیز در برابر دشمنان فرمودند که خداوند برای ما کافی است و تنها بر او توکل می‌کنیم.



خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه توکل به خداوند از سرمایه‌های محوری انقلاب اسلامی بوده است، تصریح کرد: امام راحل(ره) با همین سرمایه عظیم، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و امام شهیدمان نیز با اتکا به همین پشتوانه الهی، انقلاب اسلامی را در مسیر ۴۷ ساله خود پیش برد.



خاتمی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ توکل و اعتماد به وعده‌های الهی در جامعه خطاب به اصحاب رسانه گفت: به‌عنوان خطیب جمعه که دعوت به تقوا از وظایف اوست، از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب و همچنین فعالان فضای مجازی می‌خواهم که در تقویت این سرمایه ارزشمند و نفیس در جامعه نقش‌آفرینی کنند.



وی در ادامه به یکی دیگر از درس‌های سیره پیامبر اکرم(ص) در مواجهه با دشمن اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام در جریان جنگ احد و پس از آن، بر حضور نیروهای باایمان و باورمند در میدان تأکید داشتند؛ نیروهایی که با اعتقاد و انگیزه واقعی در صحنه دفاع از اسلام حضور پیدا می‌کنند.



خطیب نماز جمعه تهران با یادآوری ماجرای حضور مسلمانان در جریان غزوه حمراءالاسد پس از جنگ احد بیان کرد: پس از جنگ احد، در شرایطی که برخی مسلمانان مجروح شده بودند و زخم‌های متعددی بر بدن داشتند، با شنیدن فرمان حرکت پیامبر(ص)، حتی کسانی که مشغول مداوای مجروحان بودند، برای همراهی با پیامبر به میدان آمدند.



خاتمی ادامه داد: در این ماجرا، دو برادر که هر دو مجروح بودند نیز به جمع مسلمانان پیوستند. هنگامی که ابوسفیان از وضعیت مسلمانان و حرکت آنان برای مقابله با سپاه دشمن مطلع شد، با این واقعیت روبه‌رو شد که لشکری از نیروهای باایمان و مصمم در حال حرکت است؛ نیروهایی که تا شکست کامل دشمن دست از مبارزه نخواهند کشید. همین مسئله موجب شد ابوسفیان احساس خطر کند و از رویارویی مجدد عقب‌نشینی کند.



وی این واقعه تاریخی را نمونه‌ای از قدرت ایمان و روحیه رزمندگان دانست و با اشاره به آیه ۱۷۴ سوره آل‌عمران اظهار کرد: این همان مدال افتخاری است که رزمندگان باایمان به دست می‌آورند.



خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با خطاب قرار دادن ملت ایران گفت: به شما ملت ایران بشارت می‌دهم که رزمندگان شما از همین جنس هستند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، به چنین باوری مسلح هستند.



خاتمی تأکید کرد: ان‌شاءالله اگر دشمن کوچک‌ترین خطایی مرتکب شود، این نیروهای باورمند و مقتدر سیلی جانانه‌ای به او خواهند زد.



وی در ادامه از درگاه خداوند متعال پیروزی جبهه اسلام بر جبهه کفر، خنثی شدن توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی و نابودی آنان را مسئلت کرد.

آیت‌الله سیداحمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت آمادگی برای روز قیامت و ضرورت اندوختن توشه آخرت اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های قیامت، تنهایی کامل انسان است؛ روزی که هیچ‌کس، حتی پدر و فرزند نیز نمی‌توانند به یکدیگر کمکی کنند.



وی با استناد به آیه ۳۳ سوره لقمان افزود: در آن روز، نه فرزند به کار پدر می‌آید و نه پدر می‌تواند گرهی از کار فرزند باز کند. همچنین بر اساس آیه ۶۷ سوره زخرف، دوستان در آن روز دشمن یکدیگر خواهند شد، مگر پرهیزگاران.



خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه سرمایه واقعی انسان در آخرت، عمل صالح است، تصریح کرد: سرمایه‌هایی که برای غیر خدا فراهم شده باشند، در قیامت به دشمنی تبدیل می‌شوند؛ بنابراین باید به دنبال سرمایه‌ای ماندگار باشیم و بهترین توشه این مسیر، تقواست.



خاتمی با بیان اینکه انسان باید خداوند را در تمام عرصه‌های زندگی حاضر و ناظر بداند، گفت: باید مراقب زبان، چشم، گوش و سایر اعضا و جوارح خود باشیم و آنها را در مسیر رضایت الهی به کار بگیریم.



هفته نفرت ایران و جهان از آمریکا



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات هفته گذشته اظهار کرد: هفته‌ای که گذشت، هفته نفرت ایران و جهان از آمریکا بود. شعاری که ملت ایران ۴۷ سال است سر می‌دهد، در این هفته در خود آمریکا نیز طنین‌انداز شد و تحولات سیاسی این کشور، شکست جمهوری‌خواهان را رقم زد.



خطیب نماز جمعه تهران در تشریح این تحولات به برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر کشور اشاره کرد و گفت: در تمامی این شهرها، شعار محوری مردم «مرگ بر آمریکا» بود.



خاتمی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ افزود: ملت ایران در آن روز آمریکا را از کشور بیرون کرد و امروز نیز در ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ملت ایران اراده دارد که نقشه‌های آمریکا را در منطقه ناکام بگذارد.



وی در ادامه با تأکید بر اینکه شعار «مرگ بر آمریکا» ریشه در مبانی قرآنی دارد، اظهار کرد: نخست آنکه آمریکا کشوری ظالم است و قرآن کریم می‌فرماید «أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ». دوم اینکه سران آمریکا به تعبیر قرآن در زمره مفسدان قرار می‌گیرند و سوم اینکه سیاستمداران آمریکایی اهل دروغ‌گویی هستند.



خطیب نماز جمعه تهران با استناد به آیات قرآن درباره ظلم، فساد و دروغ‌گویی تصریح کرد: بنابراین شعار مرگ بر آمریکا یک شعار بدون مبنا نیست، بلکه شعاری برخاسته از مبانی دینی و قرآنی است و تا زمانی که شیطنت‌های آمریکا ادامه داشته باشد، از زبان ملت ایران نخواهد افتاد.



شکست نتانیاهو و جمهوری‌خواهان در تحولات سیاسی



خاتمی در ادامه به دو انتخابات برگزارشده در سرزمین‌های اشغالی و آمریکا اشاره کرد و گفت: در انتخابات رژیم صهیونیستی، نتانیاهو نتوانست نصاب لازم را برای تشکیل مجدد دولت به دست آورد و عملاً با شکست مواجه شد.



وی افزود: ممکن است جریان‌های سیاسی در این رژیم برای رسیدن به ائتلاف و تشکیل دولت تلاش کنند، اما واقعیت این است که نتانیاهو در این انتخابات با ناکامی روبه‌رو شده است.



خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار کرد: جمهوری‌خواهان در این انتخابات شکست خوردند و هر دو مجلس نمایندگان و سنا را از دست دادند.



خاتمی در ادامه با بیان اینکه نباید میان سیاست‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا تفاوت ماهوی قائل شد، گفت: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در دشمنی با ملت ایران تفاوتی ندارند. ما از دموکرات‌ها نیز آسیب‌های فراوانی دیده‌ایم و نباید تصور کرد که روی کار آمدن دموکرات‌ها به معنای تغییر رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است.



وی با اشاره به اظهارات باراک اوباما درباره خروج حدود ۱۱ تن مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در جریان مذاکرات گفت: خود اوباما به این موضوع اعتراف کرده است؛ درحالی‌که ترامپ با وجود همه اقدامات و فشارهای خود نتوانست حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ایران را از کشور خارج کند.



خاتمی تأکید کرد: بنابراین کسانی که تصور می‌کنند دموکرات‌ها از جمهوری‌خواهان نرم‌تر هستند، باید بدانند که هر دو جریان در سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا اشتراک دارند و برای ملت ایران تفاوتی ندارد کدام حزب در این کشور بر سر کار باشد.



تأثیر تحولات ایران بر معادلات سیاسی آمریکا



خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیرگذاری تحولات ایران بر سیاست داخلی آمریکا گفت: بار دیگر ایران نشان داد که حتی می‌تواند در سرنوشت سیاسی آمریکا نیز تأثیرگذار باشد.



وی با یادآوری ماجرای انتخابات سال ۱۹۸۰ آمریکا و شکست جیمی کارتر، به نقل از روایتی از اظهارات وی گفت: در آن مقطع، کارتر از اینکه سرنوشت سیاسی آمریکا تحت تأثیر تحولات تهران قرار گرفته بود، ابراز شگفتی کرده بود.



خاتمی همچنین با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا مدعی شد: بر اساس آماری که مطرح شده، ۷۴ درصد از رأی‌دهندگانی که در انتخابات شرکت کردند، مخالفت خود با ترامپ را به دلیل حمله به ایران و جنگ علیه کشورمان اعلام کرده‌اند.



وی با اشاره به مواضع ترامپ درباره پیامدهای جنگ با ایران افزود: خود ترامپ نیز اذعان کرده است که جنگ با ایران آمریکا را به وضعیت کنونی رسانده است و این روند می‌تواند پیامدهای دشوارتری برای واشنگتن به دنبال داشته باشد.



ولایت فقیه؛ محور تداوم پیروزی‌های انقلاب اسلامی



خطیب نماز جمعه تهران در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ و تداوم دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: باید این پیروزی‌ها را ادامه دهیم؛ چراکه این دستاوردها به برکت ولایت فقیه حاصل شده است.



خاتمی با یادآوری توصیه امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد»، تصریح کرد: امروز نیز رهبری شجاع و بصیر، ادامه‌دهنده راه امام راحل و امام شهید هستند و باید قدر این نعمت را بدانیم.



وی تنها راه بازدارندگی مؤثر در برابر دشمنان را تقویت قدرت ملی و حفظ روحیه تسلیم‌ناپذیری دانست و گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران باید حرکت به سمت قدرتمندتر و مستحکم‌تر شدن باشد. هرگونه گرایش به تسلیم در برابر دشمن مستکبر، او را برای زیاده‌خواهی و اقدامات خصمانه جسورتر خواهد کرد.



خطیب نماز جمعه تهران با هشدار نسبت به خوش‌بینی به تغییر رفتار نظام سلطه افزود: کسانی که همچنان به تغییر ماهیت و رفتار نظام سلطه امید بسته‌اند، سخت در اشتباه هستند؛ چراکه تجربه نشان داده است راه مقابله با دشمن، حفظ اقتدار و ایستادگی است.



خاتمی در پایان با اشاره به تعبیری از حسنین هیکل، نویسنده مصری، درباره جایگاه ولایت فقیه گفت: او تعبیری درباره ولایت فقیه دارد و من به تعبیر خودم می‌گویم امیرالمؤمنین علی(ع) این مین را ساخت و امام خمینی(ره) آن را زیر پای آمریکا منفجر کرد.



وی در پایان از خداوند متعال خواست دشمنان اسلام و توطئه‌گران علیه نظام اسلامی را ناکام بگذارد و سایه نظام اسلامی و مقام معظم رهبری را بر سر ملت ایران مستدام بدارد.