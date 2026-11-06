به گزارش خبرگزاری مهر، مریم محمدی اظهار کرد: ساعت ۹:۳۰ صبح روز جمعه ۱۵ آبان، در پی تماس دریابانی و اعلام مشاهده لاشه یک نهنگ در محدوده کلبه هور در ساحل غربی جزیره کیش، هماهنگی‌های لازم برای رسیدگی به موضوع انجام شد.

وی افزود: بلافاصله هماهنگی‌های لازم با عوامل اجرایی و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش برای تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات پشتیبانی انجام شد و نیروها و تجهیزات مورد نیاز در محل حضور یافتند.

محمدی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تعیین تکلیف لاشه نهنگ اظهار داشت: اولویت نخست، انتقال و دفن لاشه در محل مناسبی از ساحل است تا امکان استفاده از اسکلت این آبزی برای اهداف آموزشی در آینده فراهم شود.

رئیس اداره محیط زیست کیش در پایان خاطرنشان کرد: در صورت فراهم نبودن شرایط اجرای این روش، گزینه انتقال لاشه به جریان‌های دریایی و دور کردن آن از سواحل جزیره نیز بررسی خواهد شد.