به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر باقری‌بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس‌آباد، با اشاره به نارضایتی مردم از طرح جدید بنزین، خواستار بازنگری و اصلاح آن شد.

وی اظهار کرد: اجرای چنین طرح‌هایی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و آثار آن بر زندگی خانوارها همراه باشد. ضروری است مسئولان پیش از گسترش نارضایتی‌های عمومی، با بررسی کارشناسی و شنیدن دیدگاه‌های مردم، نسبت به اصلاح و بازنگری در بخش‌های مورد انتقاد این طرح اقدام کنند.

امام جمعه پارس‌آباد همچنین با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران منطقه مغان گفت: چرا باید پرداخت مطالبات کشاورزانی که محصول و حاصل دسترنج خود را تحویل داده‌اند، پنج ماه به طول بینجامد؟ این تاخیر قابل قبول نیست و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

حجت الاسلام والمسلمین باقری‌بنابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات آب‌گرفتگی معابر در پارس‌آباد، این وضعیت را موجب نارضایتی و کلافگی شهروندان دانست و بر ضرورت مدیریت جدی این موضوع از سوی شهرداری تاکید کرد.

وی همچنین از حضور باشکوه و حماسی مردم شهرستان پارس آباد در راهپیمایی ۱۳ آبان قدردانی کرد و این حضور را نشانه ای از همراهی و همبستگی مردم دانست