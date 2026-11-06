به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین بیگدلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، با اشاره به نقش وحدت و همبستگی ملی در مقابله با تهدیدات خارجی گفت: دشمن تصور می‌کرد با آغاز جنگ، مردم دچار هراس شده و برای خروج از کشور به مرزها هجوم می‌آورند، اما تحولات میدانی برخلاف پیش‌بینی و محاسبات آنان رقم خورد.

وی افزود: نه‌تنها موجی از مهاجرت و خروج مردم از کشور شکل نگرفت، بلکه همبستگی اجتماعی افزایش یافت و مردم با حمایت از نیروهای مسلح، نقش مؤثری در تقویت جبهه داخلی ایفا کردند.

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی هوافضای سپاه در ادامه به روایت یکی از مجریان رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی مستقر در ترکیه اشاره کرد و گفت: این مجری مدعی شده بود که در جریان جنگ تحمیلی دوم برای تهیه گزارش از خروج احتمالی شهروندان ایرانی در مرز ترکیه مستقر شده، اما در مدت حضور خود حتی یک نفر را نیز در حال خروج از ایران مشاهده نکرده و در مقابل، شاهد بازگشت برخی ایرانیان از کشورهای اروپایی به کشور بوده است.

بیگدلی این موضوع را نشانه ظرفیت‌های اعتقادی، تمدنی و اجتماعی ملت ایران دانست و تصریح کرد: حتی برخی رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز به انسجام و همراهی مردم ایران در شرایط جنگی اذعان کرده‌اند.

جنگ شناختی؛ راهبرد دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی

وی با اشاره به تغییر رویکرد دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی خود عنوان کرد: دشمن پس از آنکه نتوانست در میدان نظامی به اهداف مورد نظرش دست پیدا کند، راهبرد جنگ شناختی را در پیش گرفت و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و برجسته‌سازی برخی مطالبات اقتصادی و اجتماعی، به دنبال ایجاد التهاب و شکاف در جامعه بود.

بیگدلی با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های داخلی افزود: در جریان دو شب درگیری، ۳۷۰ نفر از افراد و گروه‌های مختلف جان خود را از دست دادند که این تحولات را باید در چارچوب تلاش‌های دشمن برای برهم زدن ثبات و انسجام داخلی ارزیابی کرد.

وی همچنین با اشاره به آمار تلفات و خسارات جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در جریان این جنگ، با وجود حملات دشمن و پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، حدود سه هزار و ۵۴۰ نفر به شهادت رسیدند و ۲۹ پایگاه آمریکایی در منطقه نیز هدف حملات قرار گرفت.

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: برآوردهای اولیه از خسارات مالی ناشی از دو شب ناآرامی داخلی نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی حضور مردم در تجمعات و عرصه‌های اجتماعی را یکی از عوامل مؤثر در تأمین امنیت دانست و گفت: ارزیابی چنین حضورهایی نباید صرفاً بر مبنای هزینه‌های برگزاری تجمعات باشد، بلکه باید آثار آن در پیشگیری از اقدامات خشونت‌آمیز، جلوگیری از تخریب اموال عمومی و حفظ امنیت جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات دشمن اظهار کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان نیروهای مسلح موجب شد شرایط میدان نبرد به‌گونه‌ای رقم بخورد که دشمن نتواند به اهداف اعلام‌شده خود دست پیدا کند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره پیامدهای جنگ با ایران افزود: طرف مقابل تصور می‌کرد این جنگ در مدت کوتاهی به تجزیه و نابودی ایران منجر خواهد شد، اما در نهایت نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این تقابل نیز مواجه شد.

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی هوافضای سپاه در ادامه با تأکید بر نقش نسل جوان در تقویت توان دفاعی کشور گفت: بخش قابل توجهی از نیروهای فعال در نیروی هوافضای سپاه را جوانان متولد دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تشکیل می‌دهند که در جریان جنگ تحمیلی دوم، توانمندی، تعهد و روحیه ایثار و فداکاری خود را به اثبات رساندند.

وی با اشاره به برخی تردیدها درباره میزان مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثار در میان نسل جدید افزود: رهبر معظم انقلاب پیش‌تر تأکید کرده بودند که جوانان امروز اگر از جوانان صدر انقلاب بیشتر نباشند، کمتر نیستند و حوادث جنگ تحمیلی دوم نیز این موضوع را به‌خوبی نشان داد.

بیگدلی با اشاره به فداکاری نیروهای جوان در شرایط دشوار عملیاتی خاطرنشان کرد: در برخی مأموریت‌های پرخطر، نیروهای مجرد برای انجام عملیات داوطلب می‌شدند تا نیروهای متأهل و دارای فرزند کمتر در معرض خطر قرار گیرند.

وی ادامه داد: جوانان دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با وجود تهدید حملات پهپادی و دشواری‌های آماده‌سازی و شلیک موشک‌ها، در محل مأموریت خود باقی ماندند و با ایستادگی و فداکاری، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در معرض تصرف دشمن قرار گیرد.

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی هوافضای سپاه باورهای دینی، فرهنگ عاشورایی و ارادت به اهل‌بیت(ع) را از مهم‌ترین عوامل تقویت روحیه ایثار و فداکاری در میان نیروهای جوان دانست و تأکید کرد: این مؤلفه‌های اعتقادی نقش مهمی در شکل‌گیری روحیه مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای دفاع از کشور دارند.