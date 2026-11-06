به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن صفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه هیر اظهار کرد: بنای آمریکا نابودی ایران و تجزیه کشور است و این موضوع را بارها صریح بیان کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، ایران برنامه‌هایشان را برهم زده و موجب ایستادگی دیگران در برابر آمریکا شده است.

وی افزود: آمریکا هیچ‌گاه نگفته است که جنگ نمی‌خواهد؛ بلکه از توقف جنگ سخن می‌گوید و می‌گوید بیایید توافق کنیم. آن‌ها تصور می‌کردند کار ایران را در چند روز تمام می‌کنند و اکنون که از طریق جنگ به اهداف خود نرسیده‌اند، می‌خواهند همان اهداف را از طریق توافق و به نام صلح دنبال کنند.

امام جمعه هیر با هشدار نسبت به اعتماد به آمریکا گفت: متأسفانه برخی در داخل کشور این موضوع را باور می‌کنند، به آمریکا اعتماد دارند و دم از صلح و توافق می‌زنند؛ در حالی که این یک شگرد آمریکایی است.

حجت الاسلام صفری با تأکید بر اینکه ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و همیشه دفاع کرده است، تصریح کرد: دفاع از نظر شرعی، عقلانی و غریزی پذیرفته‌شده است. ایران حمله نمی‌کند، اما اگر دشمن دوباره حمله کند، چنان ضربه‌ای می‌خورد که برای همیشه عبرت دیگران باشد.

وی با بیان اینکه تحولات جهانی به نفع جبهه حق رقم خورده است، اظهار کرد: هرچه دشمنان بیشتر دست‌وپا می‌زنند، بیشتر در باتلاق خود فرو می‌روند. مرز حق و باطل روزبه‌روز شفاف‌تر می‌شود، موج اسلام‌گرایی گسترش می‌یابد و زمینه نابودی دشمنان فراهم می‌شود.

امام جمعه هیر از حضور مردم در تجمعات شبانه قدردانی کرد و گفت: بیش از ۲۵۰ روز است که حضور شما زمینه نابودی دشمنان و امیدواری آزادگان عالم را فراهم کرده است. شما بصیرت و دشمن‌شناسی خود را نشان داده‌اید؛ خود را برای مسئله بزرگ ظهور آماده کنید.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روز هوافضا گفت: با کمترین امکانات کارهای بزرگی انجام شده است؛ هنر واقعی، کار کردن بدون امکانات است. ما کاری انجام دادیم که انسان‌های آزاده دنیا به آن مدیون هستند.

حجت الاسلام صفری بر ضرورت مشارکت اهالی در سرشماری تأکید کرد و افزود: شرکت در سرشماری از الزامات و ضرورت‌های شهرستان‌شدن منطقه است.

امام جمعه هیر همچنین از حضور در روستاهای حصار، آلوچه و نوشهر و بررسی مشکلات آن‌ها خبر داد و گفت: بخشداری پیگیر مشکلات مطرح‌شده است و در فرصت مناسب برای رسیدگی بیشتر در خدمت اهالی خواهیم بود. وی از مردم روستای نوشهر و پیگیری مسائل مسجد بزرگ این روستا قدردانی کرد.

حجت الاسلام صفری از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و تجمعات شبانه، تلاش برگزارکنندگان، شهردار و همکارانش، و مدیریت و پیگیری بخشدار قدردانی کرد و بر حفظ وحدت، صمیمیت و همدلی و پرهیز از غیبت و بدگویی تأکید کرد.

وی در پایان از برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه پس از نماز مغرب و عشاء امشب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌آقا باوقار، امام جمعه مشگین‌شهر، خبر داد و از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد.