به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عظیم اسدزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده معظم کل قوا اظهار کرد: پیام روشن این دیدار به دشمنان جمهوری اسلامی ایران آن است که ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر هرگونه تهدید و تجاوز با آمادگی و اقتدار ایستادگی می‌کنند.

وی با اشاره به تأکید فرمانده معظم کل قوا بر آمادگی رزمی هوشمندانه و بازدارندگی حداکثری گفت: بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تنها به تجهیزات نظامی محدود نیست و توانمندی‌های دفاعی، اطلاعاتی، فناورانه و ظرفیت‌های مردمی را نیز شامل می‌شود.

امام جمعه نمین افزود: تأکید بر پاسخ فوری و اثرگذار به تهدیدها نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی برای دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی است و دشمنان باید بدانند هر محاسبه اشتباه درباره توان دفاعی ایران پیامدهای جدی دارد.

حجت الاسلام اسدزاده با تأکید بر ضرورت توسعه فناوری‌های نوین دفاعی و تقویت توان بومی تصریح کرد: خوداتکایی دفاعی، ارتقای توان اطلاعاتی و افزایش آمادگی نیروهای مسلح از الزامات حفظ امنیت پایدار کشور است.

وی حمایت مردمی از نیروهای مسلح را از دیگر ارکان بازدارندگی دانست و گفت: حضور و پشتیبانی ملت ایران در صحنه‌های مختلف ادامه روحیه ایثار و مقاومت دوران دفاع مقدس است و وحدت مردم و نیروهای مسلح، پشتوانه امنیت و اقتدار کشور است.

امام جمعه نمین با اشاره به تحولات غرب آسیا و نقش جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: امنیت منطقه‌ای و همبستگی ملت‌های اسلامی می‌تواند در شکل‌گیری آینده‌ای مبتنی بر استقلال و همکاری کشورهای اسلامی نقش‌آفرین باشد.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: دشمنانی که به دنبال اختلاف و تفرقه در داخل کشور هستند باید بدانند اتحاد مردم و مسئولان و حمایت از نیروهای مسلح، از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران است.