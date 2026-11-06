به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی جعفری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات مرحله سی‌ویکم طرح امنیت و آرامش اظهار کرد: این طرح با اجرای برنامه‌های «امنیت و آرامش در شهر» و «امید به زندگی» به مدت چهار روز در سراسر استان بوشهر اجرا شد و طی آن مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق به کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و شناسایی و دستگیری عوامل توزیع شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۴۰ هزار عدد قرص روان‌گردان و حدود ۸۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۶۷ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر ادامه داد: همچنین ۸۲ نفر از معتادان متجاهر، به‌ویژه در محدوده مدارس و مراکز آموزشی، جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز مربوط تحویل داده شدند.

جعفری با اشاره به انهدام دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر در جریان این طرح گفت: علاوه بر کشف مواد مخدر، ۶ دستگاه موتورسیکلت و خودرو مرتبط با متهمان توقیف و پنج واحد صنفی متخلف نیز با هماهنگی مراجع قضایی پلمب شد.

وی با قدردانی از حمایت و هماهنگی مسئولان قضایی و همکاری مردم با پلیس خاطرنشان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با هرگونه فعالیت مجرمانه در این حوزه برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و اطلاعات خود را از طریق شماره ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.