به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با سوداگران مرگ و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی، فردی را که در زمینه نگهداری و خرده‌فروشی مواد مخدر فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و ورود به مخفیگاه متهم، پنج کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و یک قبضه سلاح کلت کمری کشف و فرد موردنظر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی تصریح کرد: پلیس با تمام توان با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.