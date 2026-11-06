به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای مقابله هدفمند با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی استان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۴۲ نفر از عوامل قاچاق و توزیع مواد مخدر شدند.

وی افزود: از مجموع افراد دستگیرشده، ۱۸ نفر قاچاقچی و ۱۲۴ نفر خرده‌فروش مواد مخدر بودند که در جریان این عملیات‌ها، در مجموع ۲۸۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

جمع‌آوری ۲۹۴ معتاد متجاهر در سطح استان

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پاکسازی محیط‌های شهری از وجود معتادان متجاهر تصریح کرد: در اجرای این طرح، ۲۹۴ نفر از معتادان متجاهر در سطح استان جمع‌آوری و برای بازپروری و درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

هاشمی‌فر با قدردانی از همکاری شهروندان در شناسایی خرده‌فروشان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی دارد و پلیس از این همکاری ارزشمند حمایت می‌کند.

وی در پایان با هشدار به سوداگران مرگ تأکید کرد: با اشراف اطلاعاتی و چتر نظارتی پلیس، هیچ نقطه امنی برای مجرمان و سوداگران مواد مخدر وجود ندارد و مجموعه انتظامی استان با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد کرد.