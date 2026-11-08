به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر یکشنبه در نشست بازآموزی پزشکان و مسئولان فنی مراکز درمان اختلالات مصرف مواد گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه همه‌جانبه به روند درمان افراد مبتلا به اعتیاد، نظارت مستمر بر وضعیت بیماران و حمایت از مراکز درمان اختلالات مصرف مواد مخدر را از الزامات موفقیت در این حوزه دانست.

وی با قدردانی از تلاش پزشکان و مسئولان فنی این مراکز اظهار کرد: وظیفه کادر درمان صرفاً به تجویز دارو و آغاز فرایند درمان محدود نمی‌شود، بلکه پیگیری وضعیت بیماران تا دستیابی به بهبودی پایدار و فراهم شدن زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی نیز بخش مهمی از این مسئولیت است.

معاون استاندار گلستان با اشاره به پیامدهای گسترده اعتیاد در جامعه افزود: تبعات این آسیب اجتماعی تنها متوجه فرد مصرف‌کننده نیست و خانواده و اطرافیان وی را نیز درگیر می‌کند؛ ازاین‌رو، درمان هر فرد مبتلا می‌تواند به حفظ بنیان یک خانواده و ارتقای سلامت اجتماعی منجر شود.

حمیدی همچنین بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌ها و تجربه‌های تخصصی پزشکان در تدوین تصمیمات استانی تأکید کرد و گفت: مسائل و موانع پیش روی مراکز درمانی باید با بررسی‌های کارشناسی شناسایی و برای رسیدگی در کمیته‌های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مطرح شود.

وی در ادامه از آمادگی مدیریت استان برای پیگیری مشکلات این مراکز خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در استان برای برطرف کردن موانع و اصلاح فرایندهای اجرایی به کار گرفته می‌شود تا مشکلات اداری و اجرایی، روند ارائه خدمات درمانی به بیماران را مختل نکند.