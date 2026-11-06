به گزارش خبرنگار مهر، بحران استطاعت خرید مسکن در آمریکا با وجود برخی بهبودها در بازار املاک همچنان ادامه دارد و نرخ بالای وام مسکن، قیمت خانه‌ها و کمبود عرضه، بخش بزرگی از متقاضیان را از بازار خارج کرده است.

بر اساس تحلیل منتشرشده در رویترز، تورستن اسلوک، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت سرمایه آپولو، برآورد کرده است که با فرض نرخ وام مسکن ۶.۵ درصدی و پیش‌پرداخت ۱۰ درصدی، نزدیک به ۷۰ درصد خانوارهای آمریکایی توان خرید خانه متوسط این کشور با ارزش حدود ۴۰۰ هزار دلار را ندارند.

همچنین بیش از نیمی از خانوارهای آمریکایی تنها توان خرید خانه‌هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ هزار دلار را دارند.

هزینه وام مسکن در این کشور طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موانع خرید خانه تبدیل شده است. نرخ وام مسکن ۳۰ساله آمریکا در هفته منتهی به ۶ نوامبر با کاهش برای سومین هفته متوالی به ۷.۱۸ درصد رسید؛ با این حال، این نرخ همچنان بالاتر از رقم ۶.۲۲ درصدی در مدت مشابه سال گذشته قرار دارد.

بر اساس داده‌های فردی مک، افزایش نرخ وام در مقایسه با نرخ ۵.۹۸ درصدی اواخر فوریه، هزینه ماهانه بازپرداخت یک وام ۴۰۰ هزار دلاری را حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار افزایش داده است.

کاهش ۴۰ درصدی خانه‌های در حال ساخت

از سوی دیگر، بازار ساخت‌وساز مسکن نیز با ضعف مواجه است. برآوردها نشان می‌دهد تعداد خانه‌های در حال ساخت طی پنج سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و فاصله میان تعداد خانوارهای متقاضی و عرضه مسکن همچنان قابل‌توجه است.

بر اساس برآورد فردی مک، آمریکا از زمان بحران مالی جهانی تاکنون با کمبود حدود ۳.۷ میلیون واحد مسکونی مواجه شده است؛ در حالی که برخی تحلیلگران این شکاف را تا ۵.۵ میلیون واحد برآورد می‌کنند.

در همین حال، افزایش قیمت خانه‌ها و تفاوت دسترسی خانوارها به اعتبار بانکی، شکاف ثروت در بازار املاک را تشدید کرده است. ارزش دارایی ملکی خانوارهای آمریکایی به حدود ۳۵ تریلیون دلار رسیده، اما بخش عمده این ثروت در اختیار مالکان قدیمی‌تر و پردرآمدتر قرار دارد.

افزایش سن خریداران نخستین خانه نیز نشانه دیگری از دشوارتر شدن ورود نسل جوان به بازار مسکن است؛ میانگین سن خریداران نخستین خانه در آمریکا به حدود ۴۰ سال رسیده که نسبت به سال ۲۰۰۸ حدود ۱۰ سال افزایش نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که نرخ‌های بهره و هزینه تأمین مالی کاهش نیابد و عرضه مسکن با تقاضای واقعی هماهنگ نشود، بحران استطاعت خرید خانه در آمریکا ادامه خواهد داشت.