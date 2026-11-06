به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی، در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیّر با استناد به فرمایشات رهبر انقلاب اظهار کرد: هرگاه جبهه حق بر سه مؤلفه توکل، استقامت و فداکاری تکیه کند، هیچ قدرت و توان شیطانی یارای مقابله با آن را نخواهد داشت و دشمنان به عقب‌نشینی و هزیمت وا داشته خواهند شد.

امام جمعه دیّر با اشاره به اینکه توکل بر خدا نقش اساسی و کلیدی در مواجهه با دشمن ایفا می‌کند، بیان کرد: دشمنان غالباً پیش از حمله نظامی، از حربه ترس و ارعاب برای تسلیم کردن طرف مقابل استفاده می‌کنند؛ اما اگر انسان با باوری عمیق، قدرت لایزال الهی را پشتوانه خود بداند و تکیه‌گاهش خدا باشد، هرگز از عربده‌ها و تهدیدات آمریکا و قدرت‌های پوشالی نمی‌ترسد.

امام جمعه دیر با رد برخی شبهات پیرامون اینکه توکل و دعا موجب انفعال و عقب‌ماندگی جامعه می‌شود، خاطرنشان کرد: توکل به معنای تعطیلی کار و تلاش نیست؛ بلکه معنای دقیق آن این است که انسان وظیفه خود را در حد توان انجام دهد، ابزار و اسباب مادی را به کار گیرد و در نهایت کار را به خدا بسپارد.

وی با اشاره به روز فرهنگ عمومی اظهار داشت: برخی از مؤلفه‌های فرهنگی، باور و اعتقاد ریشه‌دار جامعه هستند؛ مانند یوم‌الله ۱۳ آبان و موضوع استکبارستیزی که باید بیش از پیش به فرهنگ عمومی تبدیل شود. همان‌گونه که آحاد جامعه به اهل‌بیت (ع) باور قلبی دارند و به آن‌ها احترام می‌گذارند، سایر ارزش‌ها نیز باید درونی شوند.

وی با تأکید بر باشکوه برگزار شدن ایام فاطمیه افزود: ایام فاطمیه نیز به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شده است و باید گرامی داشته شود.

لزوم تبدیل شدن استکبارستیزی به یک باور قلبی

امام جمعه دیّر با تاکید بر لزوم تبدیل شدن استکبارستیزی در بین نسل جوان به‌ویژه دانش آموزان به عنوان یک باور قلبی گفت: این ضرورت در حوزه‌های دیگر نظیر فرهنگ صرفه‌جویی در آب و برق، عفاف و حجاب، جوانی جمعیت و فرزندآوری، انزجار از طلاق، کار و تلاش، و احترام به قانون نیز صادق است.

وی تاکید کرد: جامعه از هرج‌ومرج آسیب می‌بیند؛ بنابراین هم خانواده‌ها و جوانان باید قانون را پاس بدارند و هم بارها به پلیس راهور توصیه کرده‌ایم که با نسل جوان برخوردی پدرانه داشته باشند و کاری نکنند که بهانه‌ای برای بدبینی ایجاد شود.

حسینی با تقدیر از حضور اقشار مختلف در روز ملی مبارزه با استکبار و اشاره به پیام رهبر انقلاب به همین مناسبت بیان کرد: روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مجموعه‌ای از نقاط عطف صف‌آرایی جبهه حق در برابر باطل و جبهه مظلوم در برابر ظلم را در خود جمع کرده است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از همیشه پرده از چهره مدعیان دروغین حقوق بشر، کودکان و زنان افتاده است، افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه، جنگ رمضان و شهادت کودکان مظلوم، دانشمندان، فرماندهان و هزاران انسان بی‌گناه، ماهیت اصلی استکبار عریان شده و همه اهمیت استکبارستیزی را درک کرده‌اند.

خطیب نمازجمعه دیّر ادامه داد: از کودتای ۲۸ مرداد و حمایت از رژیم طاغوت گرفته تا حمایت از صدام، تجزیه‌طلبی، کودتاها و جنگ‌های اخیر، همگی نشان‌دهنده خوی استکباری آمریکاست که همواره به‌دنبال سلطه‌گری و تسلیم ایران بوده و حتی اخیراً تمام آداب فریبنده بین‌المللی را کنار گذاشته و صراحتاً از تلاش برای فروپاشی نظام و نابودی تمدن کهن ایران سخن می‌گویند.

حسینی خاطرنشان کرد: البته دشمنان در هر مرحله با اراده قوی ملت ایران مواجه شده و هزینه سنگین محاسبات غلط خود را بر دوش مردم آمریکا و حکومت‌های دست‌نشاندە آن گذاشته‌اند.

امام جمعه دیّر تاکید کرد: نسل جوان تا زمانی که استکبارشناس نشود، استکبارستیز نخواهد شد و این مسئولیت سنگین بر عهده مربیان، معلمان، فرهنگیان و دانشگاهیان است تا منویات رهبر انقلاب را جامه عمل بپوشانند.

وی با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم تاریخ تحریف شود، گفت: دشمنی آمریکا با ما از ۷۳ سال پیش و کودتای ۲۸ مرداد شروع شد؛ در حالی که در آن زمان کسی شعار مرگ بر آمریکا نمی‌داد و دولت مصدق نیز با آمریکایی‌ها رابطه داشت. اگر ملت ما استکبارشناس شود، خودجوش به میدان می‌آید؛ بنابراین شناساندن استعمارگران به نسل امروز یک ضرورت است.

حسینی با اشاره به ایستادگی ۲۵۰ شب ملت ایران در خیابان‌ها و برافراشتن پرچم ایران بیان کرد: متأسفانه این روزها شاهد بودیم در مجلس ختمی، دو نفر از سلبریتی‌ها که مورد حمایت برخی دستگاه‌ها نیز قرار دارند، هنگام پخش سرود ملی نه‌تنها خود بلند نشدند، بلکه مانع بلند شدن فرد کنار دستی خود شدند. وطن‌فروش تنها کسی نیست که به دشمن گرا می‌دهد یا فیلم ارسال می‌کند، بلکه چنین رفتارهایی نیز خیانت آشکار است.

وی افزود: ایستادگی بیش از هشت ماهه ملت ایران باعث شده است تا نه فقط ۱۳ آبان، بلکه همه روزها ایام مقاومت در برابر شیطان بزرگ باشد.

حسینی با اشاره به شکست‌های پی‌درپی آمریکا در منطقه گفت: در گذشته عده‌ای تصور می‌کردند آمریکا با فشردن یک دکمه همه‌چیز را نابود می‌کند؛ اما رهبر معظم انقلاب فرمودند آمریکا شکست‌پذیر است و امروز صحنه خلیج فارس و به‌ویژه تنگه هرمز، بطلان افسانه شکست‌ناپذیری ارتش آمریکا را رقم زده و عجز قدرت‌های بزرگ در دفاع از حکومت‌های دست‌نشانده را اثبات کرده است.

وی افزود: حکومت‌های دست‌نشانده با تمام وجود دیده‌اند آمریکایی که نمی‌تواند از پایگاه‌های خود محافظت کند، چگونه می‌تواند از آن‌ها صیانت نماید. ایران اسلامی ضربات سخت و پشیمان‌کننده‌ای در عرصه نظامی و سیاسی بر پیکر دشمن وارد کرده و امروز همه اذعان دارند که این جمهوری اسلامی است که ترامپ و ساختار سیاسی آمریکا را شکست داده است. اگر برخی سیاستمداران آن‌ها از جنگ ترامپ ابراز انزجار می‌کنند، به خاطر تأثیر مخرب آن بر معیشت و اقتصاد خودشان است.

امام جمعه دیر با تأکید بر اینکه قدرت و سلطه رو به زوال آمریکا در دو بعد سخت نظامی و نرم بین‌المللی دچار سقوط برگشت‌ناپذیر شده است، تصریح کرد: اگر هنوز کسانی تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملت ایران بازدارند، سخت در اشتباهند. سگ زرد برادر شغال است؛ ذات دشمن تغییر نکرده و با جابه‌جایی احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه، تنها شیوه‌ها عوض می‌شود و دشمنی آنها با ایران ادامه دارد.

وی افزود: کمترین گرایش تسلیم‌طلبانه در مقابل دشمن، خون شهدا را بر باد داده و دشمن را برای جسارت‌های بعدی جریح‌تر خواهد کرد. امروز دکترین دفاعی ما عوض شده و در هر زمان و مکانی که دشمن خیال تعرض داشته باشد، ضربه‌ای کاری و بدون محدودیت جغرافیایی دریافت خواهد کرد.

حسینی با تأکید بر اینکه هم مردم و هم مسئولان نباید کاری کنند که به وحدت جامعه خدشه‌ای وارد شود، خاطرنشان کرد: مسئولان باید با کار جهادی، صمیمیت با مردم، تأمین معیشت و تلاش برای رشد مادی و معنوی جامعه، در میدان خدمت محکم بایستند و گامی در جهت تضعیف آرامش عمومی برندارند.

کاهش و قطع سهمیه آرد روستاییان

وی به موضوع کاهش و قطع سهمیه آرد روستاییان اشاره کرد و خواستار رسیدگی فوری مسئولان به این مشکل شد و بیان داشت: متأسفانه شاهد کاهش سهمیه آرد روستاییان و قطع آن هستیم. این‌گونه اقدامات که زندگی روزمره مردم را مختل می‌کند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. اجازه ندهید مشکلات این چنینی باعث شود روستاییان ناچار به ترک دیار خود و مهاجرت به شهرها شوند در حالی که ماندگاری مردم در روستاها باید تشویق و حمایت شود.

امام جمعه دیر با گلایه از سکوت و عدم پاسخگویی مسئولان نسبت به مطالبات مطرح‌شده در خطبه‌های نمازجمعه تصریح کرد: هفته گذشته موضوع آب شرب را مطرح کردیم، اما متأسفانه هیچ‌یک از مسئولان مورد خطاب، پاسخی ندادند و حتی نگفتند شما چرا این حرف ها را زدید.

وی اضافه کرد: مسئولان تصور نکنند که بیان این مطالبات تنها یک صحبت از سر رفع تکلیف بوده و فراموش خواهد شد؛ ما پیگیری مشکلات معیشت و آب مردم را با جدیت ادامه خواهیم داد.

حسینی با تاکید بر اینکه کسانی که مسئولیت دارند باید در برابر مردم پاسخگو باشند. یادآور شد: ما آمادگی داریم فضا و تریبون نمازجمعه در اختیار مسئولان بگذاریم و یا اینکه شب‌ها در اجتماعات مردم حضور پیدا کنند و ضمن پاسخگویی به مطالبات، از ظرفیت کمک و همراهی خود مردم نیز بهره‌مند شوند.