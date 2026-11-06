به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر عصر جمعه در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.

قضاوت این دیدار بر عهده ایمان کهیش بود؛ طلایی‌پوشان بازی را طوفانی آغاز کردند و پنالتی دقیقه ۷ از حریف پیش افتادند؛ عملکرد خوب سپاهان در نیمه اول ادامه یافت تا این که در پایان نیمه طلایی‌پوشان یک گل دیگر هم به رساندند و این نیمه با برتری ۲ بر صفر سپاهان خاتمه‌ یافت.

در ۴۵ دقیقه دوم سپاهان ۲ گل دیگر به ثمر رساند تا این دیدار با برتری ۴ بر صفر سپاهان به پایان برسد؛ زردپوشان دیار زاینده‌رود با این پیروزی با ۲۶ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارند.

سیدحسین حسینی، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان ضحاج صفی، عارف حاجی عیدی، مهدی لیموچی، محمدمهدی لطفی، امید نورافکن، کسری طاهری، محمدامین حزباوی و آرش رضاوند(آرش رضاوند) شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان بودند.

فرزاد طیبی پور، ضرغام سعداوی، امیررضا افسرده، محمد پاپی، فرزین معامله‌گری، قائم اسلامی خواه، عرفان شهریاری، ماهان بهشتی، علی رمضانی و حسین صادقی شاگردان مازیار زارع در تیم ملوان بندرانزلی بودند.

اخطار: مهدی لطفی و هادی محمدی از سپاهان - امیررضا افسرده از ملوان

گل: احسان حاج‌صفی، آرش رضاوند، کسری طاهری و مهدی لیموچی برای سپاهان