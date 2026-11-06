به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدهاشم حسینی‌خواه، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از دستگیری عامل قتل در نسیم‌شهر خبر داد و اظهار کرد: این متهم به همراه همدستش، کمتر از سه ساعت پس از وقوع درگیری منجر به قتل، در عملیاتی پلیسی شناسایی و بازداشت شد.

وی با تشریح جزئیات این حادثه گفت: پس از اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره وقوع درگیری و نزاع در پارک پرستو نسیم‌شهر، مأموران کلانتری ۱۲ بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فردی بر اثر اصابت ضربه چاقو مجروح شده و روی زمین افتاده است؛ ازاین‌رو مأموران مصدوم را برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل کردند، اما وی با وجود تلاش کادر درمان، به دلیل شدت جراحات جان باخت.

حسینی‌خواه با اشاره به فرار عاملان درگیری از محل حادثه تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، در کمتر از سه ساعت هویت متهمان را شناسایی کردند و در عملیاتی در نسیم‌شهر، قاتل و همدستش را به دام انداختند.

وی خاطرنشان کرد: متهم اصلی در جریان بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب قتل با انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.