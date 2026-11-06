به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد قربانی شامگاه جمعه در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدختر اظهار کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان با به‌کارگیری ۲۲ نیروی اجرایی و ۱۳ دستگاه خودروی سبک و سنگین، در قالب سه اکیپ عملیاتی در محورهای پاعلم، محور مرکزی و محور شمال شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر تمامی راه‌های شهرستان باز است و پل‌ها، آبروها و مسیرهای ورودی و خروجی نیز بدون هیچ‌گونه انسداد در دسترس رانندگان و شهروندان قرار دارند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، با شماره تلفن ۰۶۶۳۲۲۲۲۸۲ اداره راهداری پلدختر یا سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.