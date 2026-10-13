به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در جمع فعالان و علاقه‌مندان به آیین‌های سنتی عزاداری اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ضرورت احیای عملی این سنت‌ها، اظهار کرد: حضور در چنین محافلی حال و هوای معنوی و شعف خاصی به انسان می‌بخشد و بخشی از خاطرات زندگی بسیاری از مردم با این سنت‌ها گره خورده است.

وی با اشاره به تلاش فعالان فرهنگی برای حفظ آیین‌های محلی عزاداری، افزود: شماری از علاقه‌مندان از سال‌ها پیش برای صیانت از سنت‌های مذهبی، برگزاری مجالس عزاداری و تعزیه و جلوگیری از فراموشی این میراث تلاش کرده‌اند که این اقدامات ارزشمند نیازمند حمایت و استمرار است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه آیین‌های سنتی عزاداری بخشی از هویت تاریخی و مذهبی مردم این استان است، تصریح کرد: مردم هرمزگان و روستاهای اطراف پیشینه و میراث ارزشمندی دارند که نباید به فراموشی سپرده شود و احیای این برنامه‌ها زمینه انتقال فرهنگ عاشورایی به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

عبادی‌زاده با اشاره به جایگاه چاوش‌خوانی، نوحه‌ها و دیگر آیین‌های محلی، بیان کرد: این سنت‌ها مردم را با گذشته فرهنگی و مذهبی استان آشنا می‌کند و حفظ آن‌ها می‌تواند پیوند نسل جدید با پیشینه مذهبی و اجتماعی خود را تقویت کند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت نسل جوان در مجالس عزاداری، گفت: حضور جوانان و نوجوانان و علاقه آنان به شرکت در این محافل مشهود است و این موضوع نشان می‌دهد که انتقال سنت‌ها به نسل بعد در حال انجام است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان، ادامه داد: نوجوانان امروز می‌توانند در آینده ادامه دهنده راه پیشکسوتانی باشند که سال‌های عمر خود را در مکتب امام حسین(ع) سپری کرده‌اند.

عبادی‌زاده با اشاره به ضرورت حفظ معنویت مجالس محلی، اظهار کرد: برخی از این محافل با وجود سادگی و نبود تشریفات سرشار از معنویت و اخلاص هستند، چرا که آنچه به یک مجلس روح می‌بخشد صرفاً ظاهر و تشریفات نیست بلکه ایمان، صفا، خلوص نیت و علاقه مردمی است که سال‌های متمادی این مجالس را به سبک سنتی برگزار کرده‌اند.

وی افزود: مجالس سنتی عزاداری ظرفیتی ارزشمند برای تقویت فرهنگ دینی و انتقال تجربه‌های معنوی میان نسل‌ها دارند و سادگی و معنویت این محافل می‌تواند مورد توجه افرادی قرار گیرد که پیش‌تر با این سنت‌ها آشنایی نداشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر اینکه صیانت عملی از سنت‌ها باید در کنار ثبت و مستندسازی آن‌ها قرار گیرد، بیان کرد: اگر آیین‌ها ثبت شوند اما در عمل استمرار پیدا نکنند، ممکن است نسل‌های آینده تنها نامی از آن‌ها بدانند و با حقیقت و حال و هوای آن‌ها آشنا نباشند.

عبادی‌زاده، تأکید کرد: اهمیت تلاش فعالان این عرصه در زنده نگه داشتن آیین‌های سنتی و انتقال سینه‌ به‌ سینه آن‌ها به نسل‌های آینده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در پایان با اشاره به ضرورت تبیین مباحث دینی و فرهنگی متناسب با شرایط روز جامعه، خاطرنشان کرد: جامعه امروز از ظرفیت جوانان و نیروهای توانمند بسیاری برخوردار است، اما نباید منزلت پیشکسوتان، مداحان، سینه‌زنان و خادمان مجالس اهل‌بیت(ع) را فراموش کرد چرا که بخش مهمی از زمینه‌های فرهنگی و مذهبی امروز حاصل تلاش و اخلاص همین افراد است.