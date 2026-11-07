به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس گفت که کابینه اش را دوست دارد و معتقد است اعضای آن خوب کار می کنند اما وی احتمالا برخی تغییرات را در کابینه اعمال خواهد کرد.

این شبکه پیشتر نیز گزارش داده بود که ترامپ نظر مشاوران خود را در خصوص برکناری پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در پی شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای این کشور جویا شده است.

همچنین اخباری در خصوص احتمال استعفای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا منتشر شده بود که با واکنش وی مواجه شد.

لازم به ذکر است تنها اندکی بعد از شکست جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا سه تن از چهره های برجسته وزارت دادگستری این کشور استعفا دادند.