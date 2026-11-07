سید علی حسینی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روستای پرک شهرستان کنگان ۲۲ آبان‌ماه میزبان آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام خواهد بود؛ شهیدی که از ۱۹ آبان با حضور در نقاط مختلف شهرستان، میهمان مردم، دانش‌آموزان و مجموعه‌های فرهنگی و صنعتی کنگان می‌شود.

وی اضافه کرد: میزبانی از پیکر مطهر شهدای گمنام فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید است.

فرمانده سپاه کنگان ادامه داد: حضور این شهیدان در میان مردم، علاوه بر ایجاد فضای معنوی در جامعه، یادآور فداکاری رزمندگانی است که برای دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی از جان خود گذشتند.

حسینی‌نیا بیان کرد: پیکر مطهر این شهید گمنام ۱۹ آبان‌ماه وارد شهرستان می‌شود و طی چند روز، در برنامه‌های مختلف فرهنگی و معنوی حضور خواهد داشت. دیدار با دانش‌آموزان در مدارس، حضور در یادواره شهدای سیراف، همراهی با شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی فاطمیون شهر بنک و حضور در پالایشگاه یازدهم فاز ۱۳ از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از این شهید در شهرستان کنگان است.

فرمانده سپاه کنگان ادامه داد: علاوه بر این برنامه‌ها، حضور پیکر مطهر شهید در دیگر نقاط شهرستان نیز با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی دنبال خواهد شد تا اقشار مختلف فرصت ادای احترام به مقام شامخ شهدا را داشته باشند.

پرک آماده میزبانی از شهید گمنام

حسینی‌نیا با اشاره به برنامه نهایی میزبانی از این شهید بیان کرد: آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام روز ۲۲ آبان‌ماه با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور شهرستان در روستای پرک برگزار می‌شود.

وی با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم معنوی تصریح کرد: میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام افتخاری بزرگ برای مردم شهرستان کنگان است و حضور گسترده شهروندان در آیین تشییع و خاکسپاری، جلوه‌ای از احترام و وفاداری به آرمان‌های شهدا خواهد بود.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: شهدای گمنام اگرچه نام و نشانی از آنان در دسترس نیست، اما فداکاری و ایثارشان در تاریخ این سرزمین ماندگار شده است و حضور پیکر مطهر آنان در میان مردم، فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ مقاومت و انتقال پیام شهدا به نسل جوان به شمار می‌رود.

حسینی‌نیا در پایان از مردم شهرستان کنگان خواست با حضور در برنامه‌های استقبال، وداع، تشییع و تدفین این شهید گمنام، در برگزاری باشکوه این آیین مشارکت کنند.