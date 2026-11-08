به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی حسین‌نژاد شامگاه شنبه در آیین وداع با پیکر مطهر شهدای خوشنام که همزمان با اجتماع شبانه مردم در میدان ۱۷ شهریور برگزار شد، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم و همچنین مشارکت پرشور اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی ۱۳ آبان، نشان‌دهنده پایبندی مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی و استمرار فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، روحانیون و دیگر گروه‌های اجتماعی در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: مشارکت آگاهانه مردم در این رویدادها جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.

فرمانده سپاه ناحیه آمل با اشاره به میزبانی این شهرستان از پیکر مطهر شهدای گمنام پس از ۲۵۰ شب، خاطرنشان کرد: شهدا با تقدیم ارزشمندترین سرمایه خود، یعنی جانشان، امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زدند تا نسل‌های آینده در سایه این فداکاری‌ها از زندگی همراه با آسایش برخوردار باشند.

حسین‌نژاد، امنیت و اقتدار کنونی کشور را مرهون جانفشانی شهدا و استقامت خانواده‌های معظم آنان دانست و گفت: حضور پیکر مطهر شهدای خوشنام در آمل، فرصتی ارزشمند برای احیای فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید پیمان مردم با آرمان‌های والای شهیدان است.

وی ضمن قدردانی از استقبال و همراهی مردم در این آیین افزود: حضور گسترده مردم آمل و ابراز ارادت آنان به شهدای گمنام نشان داد که فرهنگ شهادت همچنان در میان نسل‌های مختلف جامعه ریشه دارد و یاد و خاطره شهیدان در قلب مردم زنده است.

فرمانده سپاه ناحیه آمل در ادامه با تأکید بر ضرورت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار به نسل جوان تصریح کرد: صیانت از هویت دینی، فرهنگی و انقلابی کشور در گرو تربیت نسلی آگاه و بصیر است که با تاریخ پرافتخار ایران و سیره و آرمان‌های شهدا آشنایی داشته باشد.

حسین‌نژاد همچنین با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: وحدت و همبستگی میان مردم و توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از ضرورت‌هایی است که نباید در هیچ شرایطی مورد غفلت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سیره عملی و وصیت‌نامه شهدا می‌تواند چراغ راه جامعه در مسیر پاسداری از ارزش‌ها باشد، اظهار کرد: بهره‌گیری از آموزه‌های شهدا در حوزه‌های اعتقادی و معنوی و پرهیز از اختلافاتی که به همبستگی اجتماعی آسیب می‌زند، باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه آمل در پایان از حضور مردم، مسئولان، اعضای شورای تأمین و ائمه جمعه در آیین وداع با شهدای خوشنام قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد فرهنگ قدردانی از شهدا و ادامه راه آنان در صیانت از ارزش‌های دینی و ملی، همواره در جامعه تداوم داشته باشد.