به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک صبح شنبه با استقبال مسئولان استان اردبیل وارد این استان شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، بازدید از واحدهای صنعتی، نشست با فعالان بخش صنعت و دیدار با آیت‌الله عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، از مهم‌ترین برنامه‌های سفر وزیر صمت به اردبیل است.

در این سفر، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل، در نشست با فعالان صنعت مسائل و مشکلات آنان را پیگیری می‌کند. بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های صنعتی استان نیز از محورهای این سفر عنوان شده است.