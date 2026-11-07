بازخوانی نسبت کودکی و عرفان در نگاهی پدیدارشناختی

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه همایش ملی کودک، عرفان و سلامت معنوی با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، بیست‌ویکمین پیش‌نشست این همایش را با موضوع «بازگشت آگاهانه به سادگی نخستین؛ نگاهی پدیدارشناختی به عرفان در وضعیت کودکی» برگزار می‌کند.

در این نشست، دکتر عبدالله صلواتی، استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، به ارائه بحث می‌پردازد و دکتر امیرحسین منصوری، استادیار این دانشگاه، به‌عنوان ناقد حضور خواهد داشت.

دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت‌الاسلام دکتر علی فضلی، دانشیار گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

این برنامه روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ به‌صورت برخط برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی skyroom.online/ch/iict/hekmat2 در آن شرکت کنند.