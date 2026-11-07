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۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۵

بازخوانی نسبت کودکی و عرفان در نگاهی پدیدارشناختی

بازخوانی نسبت کودکی و عرفان در نگاهی پدیدارشناختی

بیست‌ویکمین پیش‌نشست همایش ملی «کودک، عرفان و سلامت معنوی» با موضوع «بازگشت آگاهانه به سادگی نخستین؛ نگاهی پدیدارشناختی به عرفان در وضعیت کودکی»برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه همایش ملی کودک، عرفان و سلامت معنوی با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، بیست‌ویکمین پیش‌نشست این همایش را با موضوع «بازگشت آگاهانه به سادگی نخستین؛ نگاهی پدیدارشناختی به عرفان در وضعیت کودکی» برگزار می‌کند.

در این نشست، دکتر عبدالله صلواتی، استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، به ارائه بحث می‌پردازد و دکتر امیرحسین منصوری، استادیار این دانشگاه، به‌عنوان ناقد حضور خواهد داشت.

دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت‌الاسلام دکتر علی فضلی، دانشیار گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

این برنامه روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ به‌صورت برخط برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی skyroom.online/ch/iict/hekmat2 در آن شرکت کنند.

کد مطلب 7002406
سیده فاطمه سادات کیایی

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