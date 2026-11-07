فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی اظهار کرد: تمامی نیروها و ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با بیان اینکه شدت بارندگی‌ها احتمال افزایش روان‌آب‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی را افزایش داده است، افزود: نیروهای راهداری به‌صورت مستمر وضعیت راه‌های استان را پایش می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به استقرار ماشین‌آلات سنگین از جمله لودر در نقاط حساس و حادثه‌خیز تصریح کرد: دهانه پل‌ها، آبروها و مسیرهای مستعد آبگرفتگی به‌طور مستمر بررسی می‌شوند تا در صورت بروز انسداد، عملیات پاکسازی و بازگشایی مسیرها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

مرادی همچنین از آمادگی ۵۵ اکیپ راهداری برای اجرای طرح زمستانی خبر داد و گفت: در این راستا ۳۷۷ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین به همراه ۵۲۸ نیروی انسانی در بخش‌های عملیاتی، اپراتوری و پشتیبانی برای نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های استان پیش‌بینی شده‌اند.

وی با تأکید بر لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی در برخی مناطق کوهستانی و جنگلی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای پرخطر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان با تأکید بر اینکه حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای اولویت اصلی این مجموعه است، تصریح کرد: شهروندان و مسافران می‌توانند پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های استان با سامانه شبانه‌روزی ۱۴۱ تماس بگیرند.