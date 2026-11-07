بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی لرستان، از ساعت ۰۰:۳۰ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۰۶:۳۰ روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵، بیشترین میزان بارندگی با ۱۳۷ میلی‌متر در سپیددشت ثبت شده است.

وی افزود: در این مدت، پس از سپیددشت، شول‌آباد با ۸۵.۶ میلی‌متر، الیگودرز با ۴۵.۱ میلی‌متر، ازنا با ۳۴.۶ میلی‌متر و سیلاخور با ۳۳.۵ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را داشته‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: میزان بارش ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌ها نیز شامل دورود ۲۷.۲ میلی‌متر، خرم‌آباد و ایمان‌آباد هر کدام ۲۵.۸ میلی‌متر، زمله ۲۲.۸ میلی‌متر، سرب‌آبدوره ۲۱.۲ میلی‌متر، رومشکان ۱۸.۷ میلی‌متر، کوهدشت ۱۷.۱ میلی‌متر، بروجرد ۱۱.۹ میلی‌متر، الشتر ۱۱.۴ میلی‌متر، معمولان ۱۰ میلی‌متر، نورآباد ۹.۳ میلی‌متر و پلدختر ۵.۴ میلی‌متر بوده است.

مرادپور خاطرنشان کرد: میانگین بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی بازه زمانی یادشده به ۳۰.۷ میلی‌متر رسیده است.