به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر لامعی با اشاره به پیامدهای نصب غیراصولی پمپ‌های آب در ساختمان‌ها اظهار کرد: اتصال مستقیم پمپ به شبکه آبرسانی موجب برهم خوردن تعادل فشار آب می‌شود و می‌تواند تأمین پایدار آب و دسترسی عادلانه سایر مشترکان را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: در جریان نزدیک به ۱۰۰ هزار مورد پیمایش طی سال گذشته، ۳۱ هزار پمپ غیرمجاز شناسایی شد که برخورد با این موارد بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه در دستور کار قرار دارد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان قزوین درباره نحوه برخورد با تخلفات گفت: پس از شناسایی پمپ‌های غیرمجاز، ابتدا از طریق پیامک به مشترکان اطلاع‌رسانی و اخطار لازم صادر می‌شود و یک ماه فرصت برای جمع‌آوری پمپ در اختیار آنان قرار می‌گیرد. در صورت بی‌توجهی به اخطار، مطابق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه جریمه اعمال خواهد شد.

لامعی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف آب تنها به کاهش میزان مصرف محدود نمی‌شود، آگاهی‌بخشی و اصلاح شیوه استفاده از تجهیزات آبرسانی را نیز ضروری دانست و گفت: در همین راستا، استفاده از ظرفیت رسانه‌های دیجیتال، صداوسیما و توزیع بروشورهای آموزشی با محوریت نحوه صحیح نصب پمپ آب در دستور کار شرکت قرار دارد.

وی همچنین از همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای نهادینه‌سازی ضوابط استاندارد نصب پمپ خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک، تمهیدات لازم برای مدیریت صحیح مصرف آب و رعایت استانداردهای نصب تجهیزات آبرسانی در مراحل ساخت‌وساز، اجرا و نظارت تا پایان کار پیش‌بینی شده است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان قزوین خاطرنشان کرد: نظارت بر ساخت‌وسازهای جدید با هدف اطمینان از رعایت ضوابط فنی نصب تجهیزات آبرسانی با جدیت دنبال می‌شود؛ چراکه صیانت از فشار شبکه، جلوگیری از هدررفت منابع و برخورداری عادلانه همه مشترکان از آب پایدار، مستلزم رعایت اصول صحیح مصرف و نصب استاندارد تجهیزات است.