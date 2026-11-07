به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، عزیزالله سیفی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در بهبود وضعیت ترافیکی شهر اظهار کرد: محدوده بلوار جمهوری و مسیرهای منتهی به بلوار استقلال و خیابان شریف به دلیل قرارگیری در مسیر رینگ اصلی شهر و ارتباط با ورودی یزد از سمت دروازه قرآن، از نقاط پرتردد و مهم شبکه معابر شهری است.

وی افزود: حجم بالای تردد خودروها در محدوده ورودی بلوار استقلال، مسیر خیابان شریف و میدان حج، در کنار تعدد چراغ‌های راهنمایی در فاصله‌های نزدیک، موجب توقف‌های مکرر و شکل‌گیری گره‌های ترافیکی شده و بر رفت‌وآمد در مسیرهای ورودی و خروجی شهر تأثیر گذاشته است.

سیفی هدف از اجرای این پروژه را روان‌سازی ترافیک، تسریع عبور و مرور و تسهیل دسترسی به خیابان انقلاب عنوان کرد و گفت: احداث این پل علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی محدوده، در تکمیل و تقویت رینگ اصلی شهر یزد نیز مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به روند بررسی و تصویب طرح بیان کرد: پروژه از ابعاد فنی، اجرایی، مالی و ترافیکی در چندین نشست کارشناسی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار یزد بررسی شد و پس از جمع‌بندی نظرات و بررسی جزئیات قرارداد، به تصویب نهایی صحن علنی شورا رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به ملاحظات زیست‌محیطی و شهری در طراحی این طرح افزود: تلاش شده است اجرای پروژه با حداقل آسیب به درختان و فضای سبز موجود و همچنین نیاز کمتر به تملک اراضی همراه باشد.

سیفی درباره زمان‌بندی و مجری طرح نیز گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) به‌عنوان پیمانکار اجرای پل روگذر شهدای محمودآباد انتخاب شده و مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای تکمیل آن دو سال است. این طرح نخستین همکاری اجرایی این قرارگاه در قالب یک پروژه عمرانی در شهر یزد خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تصویب پروژه در شورای اسلامی شهر، یکی از مراحل مهم اجرای آن پشت سر گذاشته شده و پس از طی تشریفات قانونی و نهایی شدن مراحل قراردادی، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.