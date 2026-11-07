به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «پاکوتا» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدجواد هاشمی با محوریت حفاظت از منابع آبی در فومن کلید خورد.

این فیلم با داستانی ماجراجویانه، مفاهیم مرتبط با محیط زیست و اهمیت حفظ منابع طبیعی را در قالب روایتی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان به تصویر می‌کشد.

داستان فیلم درباره کره‌الاغی به نام پاکوتاست که برای آزادسازی رودخانه‌ای که به تصرف گوریل‌های زورگو درآمده است، سفری دشوار را آغاز می‌کند. او با کمک قهرمانی منزوی و تکیه بر شجاعت و فداکاری، برای نجات سرزمینش و بازگرداندن آب به شهر تلاش می‌کند.

عوامل فیلم سینمایی «پاکوتا» عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: سیدجواد هاشمی، جانشین تهیه‌کننده: عباس دلدار، مدیر تولید: یوسف آقایی، مدیر برنامه‌ریزی: یوسف طاهریان، مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، مدیر صدابرداری: فرخ فدایی، تدوینگر: موحد شادرو، آهنگساز: محمد فرشته‌نژاد، طراح صحنه: هومن معصومی، طراح لباس: مقدی شامیریان، طراح چهره‌پردازی: سجاد آذری‌نیا، کارگردان جلوه‌های ویژه بصری: محمدرضا نجفی امامی، دستیار اول کارگردان: عباس دلدار، منشی صحنه: مهسا بایگان، بازیگردان: یوسف طاهریان، دستیار دوم کارگردان: محمدرضا دستفال، عکاس: مجتبی علی‌دوست، دستیار برنامه‌ریز: مرجان ایرانی، دستیار اول فیلم‌بردار: رضا تهرانی، دستیار اول صدابرداری: علی گل‌صباحی، دستیار اول صحنه: وحید آقایی، مدیر صحنه: حامد مریدی، دستیار اول لباس: سحر سطوت، اجرای گریم آقایان: فرشاد تندنویس، اجرای گریم بانوان: ترمه رفیعی، دستیار اول جلوه‌های ویژه بصری: محمد استیری، جانشین تولید: بابک الفت، مدیر تدارکات: علیرضا ورزیده، دستیار اول تدارکات: افشین بابایی و مدیر روابط عمومی: فاطمه آبروش.

اسامی بازیگران فیلم سینمایی «پاکوتا» در خبر جداگانه‌ای اعلام خواهد شد.