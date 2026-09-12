بازیگران «شوتینگا» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آماده‌سازی فیلم سینمایی «شوتینگا» به تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده و کارگردانی آرش معیریان برای حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، اسامی کامل گروه بازیگران فیلم منتشر شد. این اثر که از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است، با فضایی پرماجرا، دنیایی تازه را به تصویر می‌کشد.

در این فیلم سینمایی، علی فروتن، محمد مسلمی، حمید گلی، میرطاهر مظلومی، شهره سلطانی، مریم خدارحمی، سروش جمشیدی، هلیا امامی، علی کاظمی، ابراهیم شفیعی، آرزو کریمی‌زند و اسماعیل یوسف‌پور به همراه بازیگران کودک و خردسال دلوین نیکی‌رضایی و عطرا طاوسی به ایفای نقش پرداخته‌اند و این اثر با معرفی علی عباسی مقابل دوربین رفته است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «شوتینگا» داستان پرماجرا و فانتزیِ سفری شگفت‌انگیز و خنده‌دار به جزیره‌ای اسرارآمیز است؛ ماجراجویی رنگارنگی که دوستان پریناز برای به دست آوردن گیاهی کمیاب و نجات او، راهی دنیایی پر از تمساح، باتلاق و رازهای سر به‌مهر می‌شوند.

عوامل فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: امیر رحیم‌زاده، کارگردان: آرش معیریان،نویسنده: محمد مسلمی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، تدوین: حسن ایوبی، مجری طرح: مجید بابایی، طراح گریم: نوید فرح مرزی، طراح صحنه و دکور: رضا سلیمانی،طراح لباس: نسرین پورجوادخواه، مدیر صدابرداری: حامد شیوندی، مدیر تولید: پیمان شیرخانی، جانشین تولید: آیدین تهمتن، مدیر تدارکات: سعید جعفری، مدیر برنامه‌ریزی: مهرنوش حسینی، دستیار اول کارگردان: مهدی حاجی زاده، منشی صحنه: الناز میرزا، مدیران جلوه‌های بصری: امیر ولیخانی، رضا محمودیان، مدیر جلوه‌های میدانی: حمید رسولیان، عکاس: رضا نعمت‌پور، فیلمبردار پشت صحنه: محمدمهدی عسگری، طراح حرکات موزون: افسانه بخشی‌فرد، بازیگردان کودک: بهار داورزنی، بازیگردان حیوانات: امیر رهبر، دکوراتور: رضا رحیمی.