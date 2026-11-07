به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق رمضانی در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، برای فیلمبرداری فیلم سینمایی «دشت سوزان» موفق به کسب عنوان برگزیده بهترین فیلمبرداری شد.

اهمیت این موفقیت زمانی بیشتر نمایان می‌شود که رمضانی در میان جمعی از فیلمبرداران شناخته‌شده و باسابقه سینمای ایران به این عنوان دست یافت؛ هنرمندانی که شماری از آنان در کارنامه حرفه‌ای خود، جوایز معتبر داخلی و بین‌المللی و سیمرغ جشنواره فیلم فجر را ثبت کرده‌اند.

در فهرست نامزدهای بخش بهترین فیلمبرداری این دوره از جشنواره، نام سعید براتی برای فیلم «جانشین»، علیرضا برازنده برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها»، داوود رحمانی برای فیلم «کوج»، احسان رفیعی‌جم برای فیلم «قمارباز» و محمدصادق رمضانی برای فیلم «دشت سوزان» دیده می‌شد و در نهایت، هیئت داوران این عنوان را به فیلمبردار قمی فیلم «دشت سوزان» اختصاص داد.

رمضانی که از هنرمندان فعال عرصه سینما و تلویزیون قم به شمار می‌رود، سابقه‌ای بیش از یک دهه فعالیت حرفه‌ای در حوزه‌های کارگردانی، تهیه‌کنندگی و فیلمبرداری دارد و در تولید آثار سینمایی، مستند و پروژه‌های تصویری داخلی و بین‌المللی حضور داشته است.

فیلم سینمایی «دشت سوزان» با موضوع کودکان مبتلا به سرطان، به سفارش عتبه امام حسین(ع) در کشور عراق تولید شده و محمدصادق رمضانی به‌عنوان مدیر فیلمبرداری در این اثر حضور داشته است. تهیه‌کنندگی این فیلم بر عهده مجید مجیدی و کارگردانی آن بر عهده مجید اسماعیلی بوده است.

این فیلمبردار قمی پیش از این نیز در پروژه‌های متعددی در ایران و کشورهای منطقه فعالیت داشته و در آثار سینمایی و مستندی همچون «اخت‌الرضا»، «پدران»، «روزبه»، «هفت هفت»، «نگهبان» و مجموعه‌ای از آثار مستند و تاریخی به‌عنوان مدیر فیلمبرداری حضور داشته است.

رمضانی همچنین سابقه همکاری در پروژه‌های تصویری مرتبط با آستان‌های مقدس در ایران و عراق، صداوسیما، سازمان هنری رسانه‌ای اوج و شبکه‌های تلویزیونی را در کارنامه خود دارد.

کسب عنوان برگزیده بهترین فیلمبرداری در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در رقابت با جمعی از چهره‌های شناخته‌شده فیلمبرداری سینمای ایران، افتخاری ارزشمند برای جامعه هنری و سینمایی استان قم به شمار می‌رود.