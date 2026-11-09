به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضی‌منش صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون مغایرت طرح‌های هادی شهر هوراند، بر ضرورت اصلاح و بازنگری طرح‌های شهری متناسب با ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، طبیعی و اقتصادی این شهرستان تأکید کرد.

وی گردشگری را یکی از مزیت‌های مهم توسعه هوراند دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند با ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، زمینه اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم کند و بر تحولات اقتصادی و اجتماعی منطقه اثرگذار باشد.

رضی‌منش با اشاره به ضرورت شناخت قابلیت‌ها و مزیت‌های بومی شهرستان افزود: تحقق اهداف توسعه‌ای هوراند نیازمند بازنگری در برنامه‌های شهری و تدوین طرح‌هایی هدفمند و آینده‌نگر است.

به گفته وی، در فرآیند برنامه‌ریزی شهری باید موضوعاتی مانند توسعه گردشگری، صیانت از هویت تاریخی و طبیعی، بهبود کیفیت محیط شهری و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری آذربایجان‌شرقی همچنین نقش شهرداری‌ها را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای مهم ارزیابی کرد و گفت: مدیریت شهری باید از تمرکز صرف بر توسعه کالبدی فاصله بگیرد و با شناسایی فرصت‌های اقتصادی، ارائه ایده‌های نوآورانه و فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه گردشگری، نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری را از الزامات تحقق برنامه‌های توسعه‌ای هوراند برشمرد و تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره طرح‌های شهری این شهرستان باید با نگاه جامع و بلندمدت انجام شود تا ظرفیت‌های کمتر مورد استفاده قرارگرفته منطقه فعال شده و زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.

رضی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری اصولی طرح توسعه شهری و استفاده از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و اقتصادی هوراند می‌تواند قابلیت‌های گردشگری این شهرستان را به فرصت‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت تبدیل کند.