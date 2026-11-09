هوشنگ بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی و باران‌سنجی مازندران اظهار کرد: بررسی داده‌های ثبت‌شده از ۱۴ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بارش‌های قابل توجهی در مناطق مختلف استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: پس از رستمکلا بهشهر، ایستگاه دَلیَر چالوس با ۸۸ میلی‌متر و دارابکلا میاندرود با ۷۳.۵ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در این مدت ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی مازندران ادامه داد: ایستگاه دشت‌ناز فرودگاه با ۶۹.۲ میلی‌متر، تلوک قائمشهر با ۶۱ میلی‌متر، دَلیَر با ۵۸.۵ میلی‌متر، ورکی ساری با ۵۶ میلی‌متر و سوخته‌سرای سوادکوه با ۵۴.۹ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی بارندگی قرار دارند.

بهزادی خاطرنشان کرد: همچنین در ایستگاه امامزاده عبدالله ۵۳ میلی‌متر، تاکر بلده نور ۴۷.۵ میلی‌متر، بازارخیل میاندرود ۴۵ میلی‌متر و دوناتعلی نور ۴۳.۴ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تفاوت میزان بارش در ایستگاه‌های مختلف استان گفت: آمار ایستگاه‌های هواشناسی و باران‌سنجی نشان‌دهنده توزیع متفاوت بارندگی در نقاط مختلف مازندران طی دوره مورد بررسی است.