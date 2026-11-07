به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه همکاری سهجانبه با هدف ساخت و ساز پروژه‌های مالی و تکمیلی برج فناوری تلکام، از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و بهره‌برداری از اعتبار مالی موضوع قانون جهان تولید دانش‌بنیان، روز سه شنبه ۱۲ آبان ماه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسید.

این تفاهمنامه با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور؛ محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران؛ علی اسدی، رئیس پارک علم و دانشگاه تهران و مسعود گرشاسبی، قائم‌مقام‌مقام اول و عامل «نقش اول کیفیت»، منعقد شد و فناوری‌های مشترک برای تامین مالی و تکمیل یکی از پروژه‌های زیرساختی توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه تهران را ارائه کرد.

اعتباری ابزاری برای سرمایه‌گذاری هوشمند

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در این مراسم با اشاره به سیستم‌های قانون جهان تولید دانش‌بنیان و سازوکار اعتباری اعتباری اظهار کرد: «اعتباری به معنای هدف اختصاصی بخشی از منابع مالی در مسیر توسعه کشور است و نباید آن را پرداخت منابع مالی تلقی کرد. بلکه این سرمایه گذاری هوشمند است که بازدهی و سود آن در بلندمدت، برابر برای کشور خواهد بود».

وی با سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری خطرپذیری و بخش خصوصی در پروژه‌های پروژه‌سازی افزود: «این مجموعه‌ها را به پروژه‌های بلندمدت، زمینه‌ساز هم‌افزایی میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی و اعتبار مالی می‌توان نقشی در توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم علم و فناوری دارد».

افشین همچنین برای اجرای مرحله‌ای پروژه و اجرای فازهای مختلف آن تحلیل و تجربه امیدواری کرد: «با تکمیل برج فناوری تلکام، زیرساخت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های علمی، فناورانه و نوآورانه کشور ارائه شود».

اجرای جهش تولید دانش‌آموز، نیازمند حمایت از مستمر قانون

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران نیز در این مراسم با اشاره به نقش اقتصاد معاونت علمی، فناوری و دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در شکل‌گیری و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: این معاونت نیاز دارد».

وی با اشاره به پروژه‌های حال اجرای دانشگاه تهران در مجموعه شهر تهران، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و بهره‌گیری از دانش‌های قانونی و مالی برای پیش‌برد این طرح‌ها را انجام داد.

گامی برای توسعه زیست‌بوم و نوآوری

علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به عنوان سخنران این مراسم، امضای این تفاهم نامه را گامی قانون در توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت دانست و گفت: «امروز شاهد امضای تفاهم نامه‌ای بین شرکت‌های نقش اول کیفیت (همراه اول) و پارک‌های علم و فناوری تهران هستند که با بهره‌گیری از آن.

وی با اشاره به تجربه همکاری‌های پیشین پارک با بخش صنعت و کسب و کار، از جمله همکاری در حوزه صنعت ۴ مرکز فولاد مبارکه، این را می‌توان از فعالیت‌های نوآورانه و شکل‌گیری ظرفیت‌های ارزشمند در زیست‌بوم فناوری دانشگاه تهران دانست.

اسدی‌ها همچنین با اشاره به مأموریت‌های محول‌شده به دانشگاه تهران از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حوزه‌ی رباتیک برای ایجاد هوش مصنوعی، برای تقویت زیرساخت‌های موردنیاز برای ایجاد این مأموریت‌ها را می‌کند.

در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در ادامه اظهار داشت: «این پروژه پس از طی دوره‌ای از، اکنون با مشارکت ویژه و بهره‌گیری از رئیس‌های قانونی و سرمایه‌گذاری جدید، با اعتبار ۲.۲ همت مجدداً در مسیر اجرا قرار می‌گیرد».

وی افزود: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مدت‌زمان تقریبی اجرای پروژه سال پیش‌بینی شده است».