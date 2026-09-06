به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه تهران، بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی الکامپ با شعار هوش مصنوعی، امنیت دیجیتال و آینده ایران از ۹ تا ۱۲ شهریورماه برگزار شد و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز با حضور جمعی از شرکتهای فناور و دانشبنیان و تیمهای فناور، ظرفیتها و توانمندیهای زیستبوم فناوری و نوآوری دانشگاه تهران را در معرض دید فعالان حوزه فناوری، صنعت، اقتصاد و مدیران و مسئولان کشور قرار داد.
حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این رویداد، طی چهار روز برگزاری نمایشگاه، با مجموعهای از برنامههای تخصصی، نشستهای مشترک، مذاکرات همکاری، بازدیدهای رسمی، امضای تفاهمنامههای راهبردی و فعالیتهای رسانهای همراه بود؛ برنامههایی که در مجموع، زمینه معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای فناورانه دانشگاه تهران و گسترش ارتباط این مجموعه با بازیگران مؤثر زیستبوم نوآوری کشور را فراهم کرد.
توسعه همکاریهای فناورانه و تقویت ارتباط با بخشهای اقتصادی و صنعتی
برگزاری نشستها و دیدارهای تخصصی با مدیران و مسئولان مجموعههای مختلف، از جمله برنامههای مهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در الکامپ ۲۹ بود. در این چارچوب، دکتر علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر آصف کریمی، معاون توسعه واحدهای فناور پارک، در نشستها و دیدارهای مختلف، زمینههای همکاری مشترک با مجموعههای فعال در حوزه فناوری، صنعت، سرمایهگذاری و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان را بررسی کردند.
دیدار با معاون منطقه ویژه اقتصادی پیام، مدیرعامل هلدینگ توسعهگران شبکه عرصه نوین، مدیران شرکت سامان تل، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری ایرانیان و جمعی از فعالان و مدیران شرکتهای فناور، از جمله برنامههایی بود که با هدف توسعه ارتباطات، شناسایی ظرفیتهای مشترک و ایجاد زمینههای جدید همکاری برگزار شد.
همچنین نشست مشترک نمایندگان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیتهای همکاری و تقویت حمایت از توسعه کسبوکارهای فناور فراهم آورد.
میزبانی از مقامات عالیرتبه کشور در غرفه پارک
غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جریان برگزاری این نمایشگاه، میزبان جمعی از مقامات و مسئولان عالیرتبه کشور بود. در سومین روز نمایشگاه، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیتها، دستاوردها و توانمندیهای شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در این مجموعه قرار گرفتند.
در چهارمین و آخرین روز نمایشگاه نیز دکتر شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به همراه مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کردند. در جریان این بازدید، ظرفیتها و توانمندیهای پارک و فعالیتهای شرکتهای فناور و تیمهای حاضر در غرفه مورد توجه قرار گرفت و هیأت بازدیدکننده از نزدیک با محصولات و دستاوردهای فناورانه ارائهشده آشنا شد.
گامهای راهبردی در توسعه اقتصاد دانشبنیان
یکی از مهمترین دستاوردهای حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در الکامپ ۲۹، امضای تفاهمنامههای همکاری با هدف تقویت زیستبوم فناوری و نوآوری و توسعه حمایتهای مالی، علمی و تخصصی از شرکتهای دانشبنیان و فناور بود. در این راستا، تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسید. این تفاهمنامه با هدف تقویت اقتصاد دانشبنیان، توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و سرمایهگذاری طرفین در حوزه صنایع پیشرفته و دانشبنیان منعقد شد.
همچنین تفاهمنامه همکاری مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با هدف توسعه و تقویت حمایتهای مالی از شرکتهای دانشبنیان به امضا رسید؛ تفاهمی که میتواند زمینه بهرهمندی گستردهتر شرکتهای فناور از ظرفیتهای مالی و ابزارهای مورد نیاز برای توسعه فعالیتها و تجاریسازی محصولات و خدمات نوآورانه را فراهم کند.
از دیگر توافقات مهم این دوره از نمایشگاه، امضای تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی ایران بود که با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و فناورانه و تقویت صنعت دانشبنیان گیاهان دارویی کشور منعقد شد.
تبادل تجربه و گسترش همکاری میان پارکهای علم و فناوری
تقویت ارتباط و تبادل تجربه میان پارکهای علم و فناوری کشور نیز از دیگر محورهای حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این نمایشگاه بود.
علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با حضور در غرفههای پارک علم و فناوری گیلان و پارک علم و فناوری لرستان، از دستاوردها و توانمندیهای این دو مجموعه بازدید و بر ضرورت گسترش تعاملات، تبادل تجربه و تقویت همکاریهای میان پارکهای علم و فناوری کشور تأکید کرد.
حضور مؤثر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ، بار دیگر ظرفیت قابلتوجه این مجموعه را در پیوند میان دانشگاه، فناوری، نوآوری، صنعت و بازار به نمایش گذاشت؛ حضوری که علاوه بر معرفی دستاوردهای شرکتها و تیمهای فناور، زمینه توسعه شبکه همکاری، گسترش تعاملات بیننهادی، تقویت ارتباط با بخشهای اقتصادی و صنعتی و ایجاد فرصتهای جدید برای رشد و تجاریسازی فناوری را فراهم ساخت.
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تکیه بر ظرفیت علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه تهران و در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توسعه کسبوکارهای فناور، توسعه تعاملات و همکاریهای ملی و بیننهادی را از مهمترین مسیرهای تحقق اهداف خود در تقویت زیستبوم نوآوری و فناوری کشور دنبال میکند.
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