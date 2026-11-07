محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی سامانه بارشی تا اوایل روز دوشنبه در اغلب نقاط استان بویژه در ارتفاعات، نیمه شمالی و نیمه شرقی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها تا اواخر وقت فردا، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی مورد انتظار است. همچنین با توجه به میزان وزش باد طی امروز در بخش‌های جنوبی و غربی و مرکزی احتمال خیزش گردوخاک محلی نیز دور از انتظار نیست.

وی توضیح داد: از روز دوشنبه روند کاهش محسوس دما به ویژه دمای شبانه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و تا روز سه‌شنبه شمال خلیج فارس مواج و طی امروز متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

در شبانه‌روز گذشته آبادان با دمای ۳۵.۵ و دزپارت دهدز با دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز فرودگاه نیز به بیشینه دمای ۳۱.۶ و کمینه دمای ۲۶.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.