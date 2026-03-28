محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا بعدازظهر امروز فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات استان ادامه دارد و سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظهای خواهد شد. همچنین احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط وجود دارد و در سایر مناطق استان نیز بارشهای پراکنده و نقطهای دور از انتظار نیست.
وی افزود: از اوایل وقت فردا تا اواخر روز سهشنبه سامانه بارشی دیگری وارد استان میشود که میتواند در اغلب مناطق، بهویژه نواحی شمالی، شرقی و ارتفاعات، موجب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و در برخی مناطق احتمال تگرگ شود. در ارتفاعات نیز احتمال بارش برف پیشبینی شده است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانهروز گذشته، اهواز با دمای ۲۳.۴ درجه سانتیگراد گرمترین و دزپارت با دمای ۳.۶ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
به گفته سبزهزاری، در همین مدت دمای هوای اهواز به بیشینه ۲۳.۴ و کمینه ۱۳.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما