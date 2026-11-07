رامین محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی در تمامی شهرستان‌های استان جریان دارد، اما تاکنون مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی و جاده‌های استان گزارش نشده است.

وی افزود: نیروهای راهداری به‌صورت مستمر در محورهای مختلف استان گشت‌زنی می‌کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از بارندگی، اقدامات لازم برای رفع موانع و تأمین ایمنی تردد انجام شود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان با اشاره به محدودیت تردد در گردنه تته بیان کرد: به دلیل صعب‌العبور بودن این مسیر، بارندگی و مه‌گرفتگی و برای پیشگیری از حوادث احتمالی، محدودیت تردد در این گردنه اعمال شده و تا زمان کاهش مه و بهبود دید افقی ادامه خواهد داشت.

محمودی مسیر جایگزین گردنه تته را محور سروآباد ـ هورامان ـ پاوه اعلام کرد و افزود: گردنه ژالانه باز است و تردد در این مسیر بدون مشکل جریان دارد.

وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی راهداری استان گفت: در حال حاضر ۳۶ گروه گشت راهداری در شهرستان‌های کردستان فعال هستند و در صورت بروز هرگونه اختلال در مسیرهای ارتباطی، برای مدیریت شرایط و رفع مشکلات اقدام خواهند کرد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان همچنین از آماده‌سازی مقدمات اجرای طرح راهداری زمستانی خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح از اوایل آذرماه در استان آغاز می‌شود.