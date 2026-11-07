به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جایزه مدیسی یکی از جوایز معتبر فصل ادبی فرانسه، کتاب «در آسمان‌های بزرگ» نوشته فیلیپ واسِت را به عنوان برنده جایزه داستان برگزید.

وی با ۵ رأی در برابر ۴ چهار رأی لوسی ریکو، نویسنده کتاب «چه کسی روی خط جنیفر آواز می‌خواند؟» این موفقیت را به دست آورد.

«در آسمان‌های بزرگ» از انتشارات فلاماریون چهاردهمین کتاب فیلیپ واست است و تابستان امسال منتشر شده است. این رمان خواننده را در امتداد مسیرهای خطوط برق ولتاژ بالا در فرانسه می‌برد و به نویسنده فرصت می‌دهد تا مناظر کمتر شناخته شده را کشف کند و با برخوردهای غیرمعمول روبه‌رو شود. سفر او که فراتر از مرزهای ملی است، خطرات نامرئی برق و تأثیر آن بر زمین و ذهن را آشکار می‌کند.

فیلیپ واست ۵۴ ساله، دو سال را صرف سفر در فرانسه کرد و صدها کیلومتر خطوط برق ولتاژ بالا را از منطقه پاریس دنبال کرد. نویسنده در کتاب خود می‌گوید: «ما به ندرت فرصت مشاهده این تیرهای برق بلند را از نزدیک داریم: اغلب، آنها دور از دسترس باقی می‌مانند و در وسط مزارعی کاشته می‌شوند که جاده‌هایی از آنها عبور می‌کنند و ما آنها را بدون دیدنشان می‌بینیم.» فیلیپ واست، نویسنده چندین کتاب از اوایل دهه ۲۰۰۰ و روزنامه‌نگار است.

در بخش رمان خارجی هیئت داوران به اوا بالتازار برای رمان «زوال و شیفتگی» از انتشارات وردیه، به ترجمه آنی بتس از کاتالان جایزه دادند. این رمان درباره زنی است که شغلش را در بارسلونا از دست می‌دهد و مجبور به کار به عنوان نظافتچی می‌شود و در خانه‌ای مشترک بدون سیستم گرمایشی زندگی می‌کند.

ژان-باپتیست دل آمو جایزه کتاب غیرداستانی را برای «یک سوسوی نور» از انتشارات استوک، دریافت کرد. در سال ۲۰۲۳، دل آمو در سفری به مادرید، در ادامه راه گویا، از موزه پرادو و موزه هرمیتاژ سن آنتونیو د لا فلوریدا بازدید کرد و شبی از درون‌نگری را تجربه کرد. این نویسنده با تأمل در آثار غم‌انگیز نقاش، تأمل عمیقی در مورد مصیبت بیماری و چگونگی تأثیر عمیق آن بر زندگی و آثار خلاقانه‌اش ارائه می‌دهد.

در نهایت، جایزه ویژه هیئت داوران به ریچارد زنیث نویسنده پرتغالی-آمریکایی برای کتاب «پسوآ، زندگی رویایی» (به ترجمه نیکولاس ریچارد از نسخه آمریکایی) اهدا شد. این کتاب زندگینامه‌ای ۱۲۰۰ صفحه‌ای درباره شاعر بزرگ فرناندو پسوآ، از پیشگامان مدرنیسم در پرتغال است. شان رز منتقد از متن ریچارد زنیث به عنوان «یک اودیسه درونی در هم تنیده با تاریخ پرتغال که به شدت از زوال خود آگاه است، دلتنگ گذشته‌ای باشکوه، سرشار از سباستین‌گرایی، آن امید آخرالزمانی برای بازگشت شاه سباستین که هرگز از جنگ برنگشت» را ستایش می‌کند.

سال گذشته، امانوئل کارر، نامزد نهایی ناموفق جایزه گنکور، برای رمان «کلخوز» منتشر شده توسط انتشارات POL این جایزه دریافت کرد. این رمان تا به امروز بیش از ۲۵۵۰۰۰ نسخه فروخته است. در بخش رمان خارجی هم نینا آلن برای رمان «همسایه‌های خوب» برنده شد و نویسنده مجارستانی، پیتر ناداس، جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد و جایزه کتاب غیرداستانی به فابریس گابریل برای کتاب «در سینمای مرکزی» برنده شد.

هیئت داوران جایزه مدیسی مشتکل از ماریان آلفانت، میشل برادو، ماری داریوسک، دومینیک فرناندز، آن گارتا، پاتریک گرینویل، آندری مکین، پاسکال روز و آلن وینشتاین برندگان را انتخاب کردند.