بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت‌شده در ۵۷ ایستگاه اداره و ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی لرستان، میزان بارندگی از ساعت ۰۳:۳۰ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۰۹:۳۰ روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در نقاط مختلف استان متفاوت بوده است.

سپیددشت در صدر ایستگاه‌های پربارش

وی با اشاره به بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های استان، افزود: سپیددشت با ۱۴۰.۹ میلی‌متر، شول‌آباد با ۱۱۶.۸ میلی‌متر و معمولان با ۱۰۰ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: پس از این ایستگاه‌ها، الیگودرز با ۵۹.۳ میلی‌متر، ازنا با ۴۹.۳ میلی‌متر، دورود با ۳۴.۲ میلی‌متر، سیلاخور با ۲۹.۶ میلی‌متر، ایمان‌آباد با ۲۵.۸ میلی‌متر، سراب‌دوره با ۲۱ میلی‌متر و بروجرد با ۱۹.۴ میلی‌متر بارندگی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ثبت ۱۷.۲ میلی‌متر بارش در کوهدشت

مرادپور با اشاره به میزان بارندگی در دیگر ایستگاه‌های استان، عنوان کرد: در خرم‌آباد ۲۶.۶ میلی‌متر، رومشکان ۱۸.۷ میلی‌متر، کوهدشت ۱۷.۲ میلی‌متر، پلدختر ۵.۴ میلی‌متر، الشتر ۱۲ میلی‌متر و نورآباد ۹.۴ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی میانگین بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان را در بازه زمانی یادشده ۳۶.۴ میلی‌متر اعلام کرد.